15 عامًا - كارامكو ديمبيلي يوقع على عقده الاحترافي الأول لسيلتك

سؤال يطرح نفسه ماذا كنت تفعل بعمر الـ15؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي سيلتك الأسكتلندي، عن توقيع عقود احترافية للاعبه الشاب، كارامكو ديمبيلي، وهو بعمر الـ15.

متوسط ميدان الفريق الأسكتلندي، أنضم لصفوفه عام 2013 وهو بالعاشرة من عمره، ولعب لفريق أقل من 20 عامًا في أكتوبر 2016 أمام هارتس.

ووقع كارامكو صاحب الأصول الإيفوارية على تعاقده حتى 2021، ليواصل مسيرته مع بطل الدوري الأسكتلندي.

أما في أسكتلندا 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 سيلتك وقع عقدًا احترافيًا مع كارامكو ديمبيلي البالغ من العمر 15 عامًا 😄✍️



(📸: @CelticFC) pic.twitter.com/M9asHjWQyR — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وتحدث كارامكو لموقع النادي الرسمي: "هذا يعني لي الكثير أن ابدأ مسيرتي مع سيلتك، لقد جئت هنا وأنا صغير، وكان الطاقم الفني وعائلتي دائمًا بجانبي، وأنا أعمل لجعلهم فخورين بي".

وتابع لاعب المنتخب الأسكتلندي للشباب: "هدفي هو اللعب للفريق الأول في أقرب وقت ممكن، سأعمل على المحاولة لذلك بنسبة 100%، سأعمل على إثبات نفسي للمدير الفني في كل تدريب ومباراة مع الفريق الرديف، لأوكد له قدرتي على اللعب للفريق الأول.

وكان كارامكو قد لعب لمنتخب أسكتلندا تحت 16 عامًا وهو في الـ13 من عمره في 2016، كما شارك في في العام ذاته بقميص المنتخب الإنجليزي أمام نظيره التركي.

ويستطيع ديميبلي أن يلعب لصالح منتخب كوت ديفوار خاصة أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع المنتخب الأسكتلندي أو الإنجليزي الأول بشكل رسمي.