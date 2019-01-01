14 مباراة تفصل مانشستر سيتي عن المجد!

السيتي بمقدوره كتابة تاريخ جديد في كرة القدم الإنجليزية..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

بعد مضي 20 عامًا على إنجاز مانشستر يونايتد التاريخي بتحقيق الثلاثية، يتطلع جاره اللدود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ أفضل بتحقيق الرباعية، وهو ما لم يتحقق أبدًا في تاريخ بلاد مهد كرة القدم.

وقد حسم السيتي لقب كأس الرابطة ويمتلك جدولاً زمنيًا جيدًا في مبارياته المتبقية، قد تجعله يُحقق ما عجزت عنه فرق إنجلترا منذ اكتشاف كرة القدم.

ولم يتبق للسيتي خلال الموسم الحالي سوى 14 مباراة بحد أقصى، يمكنه خلالها إضافة أكبر 3 ألقاب في كرة القدم الإنجليزية لبطولات النادي، وهو إنجاز يبدو من الصعب تحقيقه، ويتطلب قدرًا كبيرًا من الحظ والإصرار والموارد والأمور الأخرى.

وكان عدد قليل للغاية من الأندية على وشك تحقيق هذا الإنجاز في السابق، بسبب توافر عدد من العوامل المساعدة في ذلك. وعندما سُئل بيب جوارديولا عن احتمال فوز فريقه بالرباعية هذا الموسم، فإنه لم يدر وجهه ويقول «اللعنة»، كما سبق وفعل العام الماضي، لكنه بدلاً من ذلك رفض الفكرة، ووصفها بأنها صعبة، وفقًا لعدد من المقاييس.

بيد أن السيتي في حقيقة الأمر يمتلك ما يكفي للفوز بالبطولات الثلاث المتبقية، لديه عمق في التشكيلة، وأصعب خصم أمامه في كأس إنجلترا هو ولفرهامبتون، كما أنه مرشح بارز للفوز بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من قلة خبرته النسبية في مباريات خروج المغلوب، ويمتلك الصدارة في البريميرليج والنفس الطويل والخبرة أيضًا في البطولة أمام ليفربول منافسه الوحيد.

لكن على أي حال سيتم اختبار عمق الفريق، الذي نتحدث عنه عندما يلعب مع توتنهام ثلاث مرات في 11 يومًا قبل مباراة مانشستر في أولد ترافورد.

المباريات المتبقية للسيتي