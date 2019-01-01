14 شيئًا مبهرًا في انتظار جماهير توتنهام قبل افتتاح ملعبه الجديد

ملعب توتنهام الجديد.. ماذا ينتظر جماهير السبيرز ليلة الأحد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيشارك حوالي 30 ألف مشجعًا لتوتنهام هوتسبيرز في افتتاح الملعب الجديد للفريق غدًا الأحد، في أول مباراة ستلعب على عشبه بشكل تجريبي.

وسيستضيف الملعب مواجهة لفريق توتنهام تحت 18 عامًا أمام ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع الحالي، وشارك ريان ماسون نجم وسط الفريق في التدريبات مع الشباب على الملعب الجديد أيضًا.

وفي الـ 30 من مارس الحالي، سيكون الحدث الثاني الذي سيستضيفه الملعب الجديد، وهي مواجهة أساطير توتنهام أمام أساطير إنتر ميلان، وإذا تم التأكد من سلامة الملعب، ستتم استضافة أول مبارياته الرسمية بين توتنهام و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالنسبة لهؤلاء المشجعين الذين سيحضرون افتتاح الملعب غدًا الأحد، فإنهم سيكونون على موعد مع 14 شيئًا مبهرًا، سنتحدث عنهم هنا.

المدرج الجنوبي

سيتكون المدرج الجنوبي من 17500 مقعدًا، تم تصميمهم من قبل خبراء الصوتيات من أجل مضاعفة حجم الضوضاء، مما يعطي صخبًا أكبر في التشجيع.

لا أحد يمكنه ألا يحب هذا الجيل من ميلان! ❤️🖤



بعد قليل ستنطلق مباراة تجمع بين أساطير ميلان وأساطير ليفربول على آنفيلد.



(📸: @acmilan) pic.twitter.com/zmv0M2LF7v

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

صنابير البيرة

سيكون الملعب مجهزًا بصنابير البيرة التي ستمكن كل مشجع من ملء الكوب الخاص به تلقائيًا، حيث يتم غلق الصنبور أوتوماتيكيًا مع امتلاء الكوب.

أجزاء من الملعب القديم

بالطبع يمتلك كل مشجع شعورًا بالحنين إلى الملعب القديم الذي قضى يه حياته مع النادي، لذا فإن البقعة المركزية للوايت هارت لين الجديد ستكون مدعومة بأجزاء من الملعب القديم.

خدمات الإنترنت

سيكون الملعب مجهزًا بخدمات الإنترنت للهاتف المحمول، ما لم يكن متوفرًا بالنسبة للملعب القديم.

أعجوبة الملعب

يمكن إخفاء العشب بوساطة المحركات الكهربائية وبناء أرضية فوقه من أجل الحفلات الموسيقية والغنائية، أي سيكون مسرحًا وملعبًا في آن واحد.

المشجعين حول العالم

سيحتوي الطابق الأول من الملعب على أوشحة بأعلام أكثر من 150 رابطة رسمية حول العالم من مشجعي النادي.

السوق

سيكون هناك نظام سوق للطعام داخل الملعب وتحديدًا داخل الجناح الجنوبي، يقدم مجموعة من المأكولات التقليدية الشائعة والوجبات الأخرى غير الشائعة.

القرب من الملعب

ستكون هناك ميزة القرب من الملعب بشكل أكبر بالنسبة للمدرجات عكس الملعب القديم

المعرض

سيكون هناك معرضًا للصور واللوحات المستوحاة من الجوانب المختلفة من شمال لندن، كما سيكون هناك مركزًا للموسيقى والفنون بالطابق الأول.

متجر ضخم جديد

سيكون هناك متجرًا أكثر اتساعًا من ذي قبل لعرض مقتنيات النادي من قمصان وأوشحة وأعلام وكرات وما إلى ذلك، وسيكون أكبر متجر للأندية في أوروبا بعد ميجاستور.

ست شاشات عملاقة

سيكون الملعب مزودًا بستة شاشات عملاقة مثبتة في جميع أركانه بحيث تتيح للجميع المشاهدة في أي من زوايا الملعب بوضوح.

بار صغير

لمن يحبون الخمور سيكون الملعب مزودًا ببار صغير.