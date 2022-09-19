12 لاعباً .. التسمم يضرب مانشستر يونايتد

وعكة صحية تضرب مانشستر يونايتد

تعرض لاعبو وموظفو فريق مانشستر يونايتد لنوبة من التسمم الغذائي خلال التواجد في مولدوفا.

مانشستر يونايتد فاز بهدفين دون رد، خارج أرضه على شيريف تيراسبول يوم الخميس الماضي، وشعر بعض اللاعبين والموظفين بتوعك يوم الجمعة.

وحسب تقارير "ذا صن" البريطانية فإن ما يصل إلى 12 من فريق مانشستر يونايتد تأثروا وشعروا بتوعك.

وعكة صحية تؤرق مانشستر يونايتد

وأشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي يحاول معرفة ما إذا كان شيئًا تناولته أعضاء الفريق أثناء تواجدها في مولدوفا أو على متن الطائرة في طريق العودة.

وغاب عدد من اللاعبين عن التدريبات يوم الجمعة بسبب ذلك لكنهم كانوا بخير مرة أخرى للتدريب يوم السبت بينما غاب آخرون يوم السبت.

كتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج فازت في خمسة مباريات من آخر ست مباريات للشياطين الحمر.

وحققوا أربعة انتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة المخيبة للآمال في أول مباراتين شهدتا هزيمة 2-1 أمام برايتون و 4-0 أمام برينتفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراته القادمة أمام غريمه مانشستر سيتي في ديربي المدينة يوم 2 أكتوبر القادم بعد فترة التوقف الدولي على استاد الاتحاد في الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.