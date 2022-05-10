12 دقيقة من التمرير المتواصل .. شبهة تلاعب في الكرة الألمانية

شهدت مباراة فريق إف إس في فرانكفورت ضد نظيره إس في إلفرسبيرج في الجولة قبل الأخيرة من دوري المناطق الألماني واقعة مثيرة للجدل.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1 وهو ما أدى إلى صعود إلفرسبيرج إلى الدرجة الأعلى، وضمان بقاء فرانكفورت في دوري المناطق وعدم الهبوط.

لكن ما حدث قرب نهاية المباراة كان مثيرًا للاهتمام، بعد أن علم إلفرسبيرج بخسارة منافسه الأول على بطاقة الصعود، فريق جروساسباخ في مباراته التي كانت تقام في نفس التوقيت.

وكشفت صحيفة "hessenschau" الألمانية أن المباراة بدأت بطريقة عادية للغاية، وتمكن إلفرسبيرج من التقدم في النتيجة مبكرًا، قبل أن يعادل فرانكفورت الكفة منتصف الشوط الأول.

ومع علم لاعبي إلفرسبيرج أن نقطة واحدة كانت كافية لتأهلهم احتفظوا بالكرة تمامًا خلال آخر 12 دقيقة من المباراة، دون شن أي هجمات على مرمى فرانكفورت.

ومرر مدافعو إلفرسبيرج الكرة فيما بينهم لمدة 12 دقيقة كاملة، وكان مهاجمو فرانكفورت يضغطون بشكل بسيط، وبعد صافرة النهاية، احتفل الجميع على أرض الملعب.

وضمن إلفرسبيرج التأهل إلى دوري الدرجة الثالثة الألماني، حيث كان التعادل كافيًا لإبقاء فارق الثلاث النقاط مع جروساسباخ كما هو، مع فارق أهداف أفضل بكثير لصالح إلفرسبيرج.

ودافع توماس بريندل المدير الرياضي لنادي فرانكفورت عما حدث، وقال في تصريحاته إعلامية: "لم يلعب إلفرسبيرج إلى الأمام، ولم نرغب في الفوز بالكرة، كانت النقطة كافية لهم لضمان التأهل بشكل شبه مؤكد".

وأضاف: "فريقان آخران كانا سيفعلان الشيء نفسه، ولم يكن ليتغير أي شيء في ذلك".

ما حدث تسبب في عاصفة استهجان على وسائل التواصل الاجتماعي من الناديين، مع التذكير بأسوأ حوادث التفويت والتلاعب في النتائج على أرض الملعب.

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