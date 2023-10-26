11 نوفمبر.. أعضاء ريال مدريد يصوتون على تخليد تاريخ فلورنتينو بيريز!

هذه هي الطريقة التي سيحفر بها اسم الرئيس التاريخي..

يبدو أن فلورنتينو بيريز يريد أن يضع اسمه بشكل أكبر في تاريخ ريال مدريد، أكثر ربما من الألقاب العديدة التي أحرزها الملكي تحت قيادته.

فمن المتوقع أن تصبح تسمية مدينة ريال مدريد الرياضية التي يطلق عليها الآن "فالديبيباس" على اسم "فلورنتينو بيريز نفسه".

لا يفصل هذا الأمر عن التحقق سوى خطوة واحدة، تتمثل في أصوات الأعضاء المنتدبين للجمعية العمومية للنادي الملكي يوم 11 نوفمبر صبيحة مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حتى البرنابيو كان اسمه مطروحًا للتغيير، إلا أن بيريز نفسه رفض الأمر مشددًا على أن سانتياجو برنابيو سيظل يحمل الاسم ذاته.

وقال بيريز في تصريحات سابقة: "إذا كانوا يريدون وضع اسمي في مكان ما، فسأخبرهم حينها، لكن سانتياجو برنابيو لن يتغير".

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يذكر أن الجمعية العمومية ستشتمل على 7 بنود أخرى للمنافشة بين الأعضاء إلى جانب مسألة تسمية المدينة الرياضية، من بين أبرزها التصديق على استمرار أسطورة ريال مدريد الحي خوسيه مارتينيز بيري رئيسًا فخريًا للنادي الملكي.