100 يوم مدربًا لبرشلونة | هل تغير الفريق الكتالوني مع سيتين؟

هل يبدو شكل برشلونة أفضل بعد تولي سيتين تدريب الفريق؟

يأتي اليوم، 22 أبريل، ليحتفل كيكي سيتين، مدرب برشلونة، بمرور 100 يوم على تدريبه النادي الكتالوني بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

ورغم توقف المسابقات منذ أكثر من شهر وتأجيل العديد من المباريات التي كانت لتوضح شكل الفريق بصورة أفضل مع المدرب الجديد، لكنّ هناك بعض الملامح التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

سيتين قاد برشلونة في 12 مباراة فقط، حقق الفوز في 8 مواجهات وخسر 3 مرات وتعادل في لقاء واحد فقط، تصدر ترتيب الدوري الإسباني وخرج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وحقق نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 أمام نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وفي التقرير الآتي نستعرض تقييمًا مصغرًا لفترة كيكي القصيرة مع برشلونة.

ابتكار دون عناصر

في أول مباراة للمدرب حاول أن يلعب بطريقة مختلفة عن المألوف والتحول إلى 3-4-3 بوجود سيرجي روبرتو كثالث في قلب الدفاع.

سيتين حاول تجربة الطريقة التي اعتمدها مع لاس بالماس ثم ريال بيتيس ولقت نجاحًا كبيرًا، لكن بوجود 3 مدافعين فقط في الفريق بعد رحيل توديبو أجبره على تغيير الخطة.

روبرتو لم يكن مناسبًا، وظهر الفريق في معاناة واضحة في بناء الهجمات أو إنهائها في ظل غياب لويس سواريز المصاب وتجدد إصابة عثمان ديمبيلي.

قرر بعدها سيتين العودة للعب بطريقة 4-3-3 مع تبادل بين ميسي وجريزمان في مركز المهاجم الوهمي ومنح فرصة لأنسو فاتي ليكون جناح الفريق الأيسر.

برشلونة لعب مباريات جيدة للغاية واستطاع الفوز في العديد من اللقاءات، لكن الأزمة الحقيقة كانت في حسم الفرص المتاحة، إذ لم تتجاوز الأهداف المسجلة الأهداف المتوقعة سوى في لقاء إيبار.

الإصابات تضرب الفريق

جاء سيتين ليجد سواريز مصابًا ومعه ديمبيلي الذي كان متوقع عودته سريعًا لكن الإصابة تجددت، ثم تعرض جوردي ألبا وكذلك أرتور وسيرجي روبرتو ونيتو.

حتى جيرارد بيكيه لم يكمل مواجهة نابولي للإصابة واضطر للمشاركة ضد ريال مدريد وهو غير جاهز بنسبة 100%.

قضية عدم الجاهزية طالت ليونيل ميسي الذي ظهر وهو يعرج قبل لقاء ريال مدريد ومع ذلك شارك في المباراة، وأيضًا سيرجيو بوسكيتس بدا مرهقًا ولكن لم يكن له بديل.

حتى أن لقاء نابولي المؤجل والذي قد يكون أول مواجهة أوروبية لبرشلونة بعد عودة المسابقات سوف يضطر فيه لعدم الاعتماد على أرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس للإيقاف، وتأجيل اللقاء كان مناسبًا له لأن أرتور أيضًا كان مصابًا.

كثرة الإصابات جعلت المدرب مجبرًا على استخدام لاعبين محددين، واعتمد من أكاديمية اللاماسيا على فاتي وريكي بويج وكولادو ولكن فقط لإيجاد حلول مؤقتة.

بين البناء وحصد الألقاب

رغم رؤية أكثر من لاعب يقدم مستويات أفضل مع سيتين أبرزهم نيلسون سيميدو وسيرجيو بوسكيتس، لكن المدرب كان سيئًا في عدد من المباريات.

تأخر التبديلات أمام نابولي غير مفهوم على الإطلاق، وإدارة الشوط الثاني من الكلاسيكو ضد ريال مدريد كان سيئًا وحتى مباراة ريال سوسيداد الأخيرة قبل التوقف لم تكن جيدة من سيتين ولولا ركلة الجزاء لما انتصر الفريق.

من الواضح أنّ هناك إرهاق يضرب العديد من اللاعبين بسبب قلة المداورة المجبر عليها وكبر سن العديد من الأسماء، ولذلك فإن التأخر في التغييرات ليس إيجابيًا على الإطلاق.

أزمة أخرى تتعلق بالمنظومة الدفاعية والأخطاء الكبيرة التي يقع فيها صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه، وربما لو قرر إعاد فرينكي دي يونج إلى مركزه كلاعب ارتكاز بدلًا من منحه مهام أندريس إنييستا لتحسن شكل الفريق دفاعيًا وتمت الاستفادة بصورة أكبر من الهولندي.

السبب الذي قد يجعل سيتين لا يجازف في خطته ربما يكون لرغبته في الفوز بشيء مع برشلونة خلال الموسم الجاري، ولأنه لا يمتلك رفاهية خسارة النقاط فكل مباراة بالنسبة له نهائي.

لو تحرر سيتين من هذا الأمر وتجرأ أكثر بعد استئناف المسابقة أو من الموسم المقبل مع جلب صفقات تناسب أفكاره، لربما نشاهد نسخة أفضل بكثير من برشلونة الحالي.