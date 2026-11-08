100 مليون مشاهدة في 6 أسابيع.. دوري الملوك يحطم الأرقام القياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقطبت منافسات الجولة الأولى (Split 1) من بطولة "دوري الملوك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA) أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر منصات البث المباشر خلال فترة إقامتها التي امتدت لستة أسابيع، ليؤكد هذا الموسم الكامل والأوّل من نوعه في المنطقة مدى شغف وإقبال الجماهير العربية على تجربة كرة القدم السباعية المبتكرة التي أطلقها النجم الإسباني العالمي جيرارد بيكيه.

وتم تنظيم الجولة الأولى (Split 1)، وهو المصطلح المستخدم في دوري الملوك للإشارة إلى النسخة الكاملة من البطولة والتي تشمل مرحلتي الدوري وخروج المغلوب، في الفترة من 18 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر في صالة "كول أرينا" (Cool Arena) في بوليفارد الرياض. وجاءت هذه النسخة امتداداً للنجاح الذي حققته البطولة الافتتاحية "كأس الملوك" (Kings Cup MENA) في العام الماضي، حيث شهدت توسعاً كبيراً من 8 فرق إلى 10 فرق، وزيادة في عدد المباريات من 17 إلى 51 مباراة.

وأكّدت شركة "هاتشت" (Hatchet)، شريك البيانات لدوري الملوك، هذه الأرقام، مشيرةً إلى أن مشاهدات البث المباشر تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بـ 33 مليون مشاهدة سُجّلت في النسخة الافتتاحية، فيما بلغ متوسط عدد المشاهدين الفريدين 4.1 مليون مشاهد في كل يوم مباريات.

وعلى أرضية الملعب، كانت الإثارة حاضرة بقوة لتواكب هذه الأرقام الاستثنائية، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 524 هدفاً خلال 51 مباراة. وسجّلت الجولة الثامنة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة بإحراز 70 هدفاً في ليلة واحدة، متجاوزة الرقم السابق البالغ 55 هدفاً والذي سُجل في الجولة الثالثة، كما كتب الفريق الكويتي FWZ التاريخ بتحقيقه أكبر انتصار في دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر فوزه الكاسح بنتيجة 13-3 على حساب نظيره ممثّل قطر ABO FC في الجولة السادسة.

وتميّزت البطولة بالتنافسية الشديدة وتقارب المستويات والمباريات المثيرة، إذ كانت تسعة فرق من أصل عشرة لا تزال تملك فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية حتى اليوم الأخير من مرحلة الدوري. وواصل فريق FWZ، بقيادة صانع المحتوى الكويتي "فواز"، مسيرته المميزة في البطولة ليتوّج باللقب بعد فوزه المثير على الفريق المغربي Ultra Chmicha بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية التي أقيمت في 30 أكتوبر.

وضمّت البطولة 10 فرق من ست دول، هي: المملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر، وتولّى قيادة كل فريق أحد أبرز صنّاع المحتوى في المنطقة بصفته رئيساً للفريق، ومن بينهم يونس زارو (أكثر من 125 مليون متابع، الرئيس المشارك لفريق Bakhira FC المغربي)، وأبو فلة (أكثر من 72 مليون متابع، رئيس فريق ABO FC القطري)، ودربحه (أكثر من 10 ملايين متابع، رئيس فريق DR7 السعودي).

كما أضفت الجولة الأولى زخماً لافتاً بحضور نجوم بارزين، حيث انضم اللاعب الدولي البلجيكي السابق ونجم نادي الشباب يانيك كاراسكو إلى فريق Ultra Chmicha بمنصب نائب الرئيس، ونجح في تسجيل "ركلة جزاء الرئيس" – وهي القاعدة الفريدة التي تتيح لرؤساء الفرق النزول للملعب وتنفيذ ركلة جزاء – خلال ظهوره الأول.

كما شارك نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خالد الغنام كرئيس مشارك لفريق DR7 خلال مراحل خروج المغلوب. وشهدت البطولة أيضاً مشاركة نجمي المنتخب الأردني، يزن النعيمات وعلي علوان، كرؤساء مشاركين لفريقي 3BS وRed Zone الأردنيين على التوالي.

وحظي المشجعون بفرصة متابعة جميع المباريات مباشرة ومجاناً عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء الفرق، إلى جانب القنوات الرسمية لدوري الملوك على منصات "كيك" (Kick) و"يوتيوب" (YouTube) و"تيك توك" (TikTok) و"تويتش" (Twitch).

كما تم توفير تغطية حية ومباشرة عبر الشريك الإعلامي الرسمي، مجموعة MBC، من خلال قناة MBC Action ومنصة "شاهد" (Shahid).

لمحة عن بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تسهم بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشر ثقافة دوري الملوك العالمية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال مشروع مشترك بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي. وتجمع البطولة فرقاً من مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، إلى جانب الأردن، والكويت، وقطر، ويترأسها نخبة من أبرز صناع المحتوى ومقدمي البث المباشر في المنطقة. وعقب النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، تعود البطولة هذا العام إلى صالة كول أرينا في الرياض لإقامة منافسات المرحلة الأولى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.