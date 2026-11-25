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دعا الإسباني بيب جوارديولا، مدرب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال إلى تسوية خلافاتهما لضمان وداع يليق بالمهاجم الأسطوري، مشيرًا إلى أن لاعبًا بهذه الأهمية التاريخية يستحق الرحيل من الباب الكبير، لا وسط توتر مستمر.

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جوارديولا يدعو إلى وداع كبير

أدلى جوارديولا برأيه في الجدل الدائر حول مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال ، مشيرًا إلى ضرورة تعاون الطرفين لضمان نهاية تليق بمسيرته الدولية. وخلال حديث مع الأسطورة البرازيلية روماريو عبر قناته على يوتيوب، أعرب المدرب المعروف ببراعته التكتيكية عن اعتقاده بأن الوضع الحالي يتطلب جهدًا مشتركًا من أجل "نهاية جيدة" تحفظ إرث اللاعب.

وشدد المدرب المخضرم على أن رونالدو كان شخصية بالغة الأهمية لبلاده، وأن رحيله ينبغي أن يعكس هذه المكانة، حيث قال: "يجب على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن يضمن نهاية لائقة لمسيرة رونالدو. لا ينبغي للدون أن يرحل عن منتخب البرتغال بهذه الطريقة. لا يمكنهم السماح له بالرحيل هكذا".

وأضاف: "هناك لاعبون استثنائيون، وكريستيانو رونالدو أحدهم، لذلك يجب تصحيح هذا الوضع. سواء صححوه أم لا، فهذا لا يعنيني، لكن عليهم فعل ذلك بلا شك. نعم، ما حققه في عالم كرة القدم يستحق نهاية مختلفة".

دعوة إلى المصالحة من الطرفين

في نظر جوارديولا، إصلاح العلاقة ليس مسؤولية طرف واحد، والوصول إلى النهاية المناسبة يتطلب تواضعًا وتنازلًا على أعلى مستوى. ومع تأكيده حق رونالدو في تحديد كيفية إنهاء مسيرته الدولية التاريخية، شدد على أن أيًا من الطرفين لا يستطيع ترك العناد يحول دون وداع لائق.

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وحث جوارديولا الطرفين قائلًا: "على الجانبين بذل جهد لضمان وداع يليق به. ويجب أن يدركا أن كريستيانو يستحق الرحيل بالشروط التي يختارها".

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وبدلًا من ترك التوتر مستمرًا، رسم جوارديولا صورة للوداع الحافل بالمودة والاحتفاء الذي يرى أن رونالدو ينبغي أن يحظى به أمام جماهير بلاده، لكنه دعا الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات أيضًا إلى المبادرة والمساعدة في مداواة أي جراح باقية، حتى يظل التركيز منصبًا على إنجازاته، مضيفًا: "ينبغي أن يكون هناك احتفال يشعر فيه بمحبة أبناء بلاده، وعليه بدوره أن يبادر ويقول: (لنطوِ صفحة الماضي)".

خلاف عابر لا يمكنه حجب إرث استثنائي

وبالنظر إلى الصورة الأوسع، رفض جوارديولا فكرة أن فترة أخيرة مضطربة أو خلافات شخصية محدودة قد تشوه أكثر من عقدين من التميز المتواصل على الساحة الدولية. ورأى أنه في رياضة قد تنسى سريعًا، يقع على عاتق المسؤولين والجماهير واللاعبين جميعًا النظر إلى المسيرة كاملة وتقديرها.

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وأكد: "لا ينبغي الحكم على مسيرة كاملة بناءً على شهر أو شهرين، أو بسبب خلاف أو سوء تفاهم مع شخص أو شخصين. هناك مسيرات حافلة بالإنجازات تستحق الحفاظ عليها والدفاع عنها. اللاعبون الكبار، الذين بلغوا حقًا قمة مستواهم، يستحقون الرحيل من الباب الكبير. أولًا، لأنهم استحقوا ذلك بكل ما قدموه لهذه الرياضة، وكرة القدم نفسها مدينة لهم بهذا التقدير".

وضع معيار للجيل المقبل

وإلى جانب ما استحقه رونالدو بنفسه، سلط جوارديولا الضوء على الأثر الثقافي الدائم الذي تركه المهاجم في كرة القدم ببلاده. فالطريقة التي تختار بها البرتغال إنهاء مسيرة أشهر رياضي برتغالي في الخارج تبعث برسالة قوية إلى كل موهبة شابة تحلم بارتداء القميص الشهير باللونين الأحمر والأخضر في العقود المقبلة.

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وقال جوارديولا: "لقد كان شخصية بالغة الأهمية، ليس لنفسه وللبرتغال فحسب، بل للأجيال المقبلة من اللاعبين البرتغاليين. وثانيًا، من أجل الأطفال الذين يخطون خطواتهم الأولى على أرض الملعب، وقد يقول أحدهم: (أريد أن أنهي مسيرتي مثل روماريو، أو كريستيانو رونالدو، أو ليونيل ميسي، أو باولو مالديني، أو أي من العظماء الآخرين عبر التاريخ)".