لا يتزعم الملاعب فقط .. كريستيانو رونالدو ملك البحار السبعة!

يبدو أن كريستيانو رونالدو لا يلعب بجد فقط، بل يستمتع بجد أيضًا!

لا يقتصر بريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملاعب كرة القدم، لكنه دائمًا ما يجذب أنظار الملايين من عشاقه في كل وقت ومكان، حتى أن إجازته السنوية تكون محل متابعة دائمة.

يستحوذ "الدون" على أكبر عدد من المتابعين على منصة "إنستقرام"، والتي ينشر من خلالها أنشطته داخل وخارج المستطيل الأخضر. وكانت رحلته الأخيرة إلى موناكو على اليخت الخاص محل اهتمام كبير من الجمهور.

واستمتع رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز بالشمس والبحر، ومارس هوايته المفضلة وهي الغطس في أعماق البحار، حيث أن لديه عشق كبير للمسطحات المائية.

المعروف عن أنشطة الغوص أنها تساعد على تخفيض ضغط الدم، وتقليل التوتر والقلق، وتهدئة الجسم والأوعية الدموية، مما يجعلها من أكثر الهوايات جاذبية للرياضيين على وجه الخصوص.

وسبق أن نشر نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق مقاطع فيديو له من تحت الماء، وعلق عليها: "استيقظت اليوم وأنا أتساءل: ماذا يحدث في البحر؟! نداء من كوكب نبتون الأزرق، من فضلك لا تجرب هذا"، موضحًا أنه غطس إلى عمق 14 مترًا.

ورونالدو ليس الرياضي الوحيد الذي يعشق هذه الرياضة المائية، حيث يتوجه الكثير من نجوم كرة القدم إلى الشواطئ للاسترخاء ومشاهدة أعماق البحار والأسماك الملونة، تحضيرًا لاستئناف المنافسات بأفضل طريقة ممكنة.

ويتميز الغوص بالعديد من الفوائد البدنية والنفسية، منها التنفس المنتظم والتأمل، وزيادة إفراز هرمونات السعادة، والنوم بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقوية الجسم وزيادة مرونته.

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ماسك الغوص لكامل الوجه 180 درجة: يمنحك ماسك الوجه بالكامل البانورامي رؤية شاملة لتجربة مثيرة للإعجاب، مقارنة بماسك الغطس المعتاد أو نظارات الغطس التقليدية الأخرى، مما يُسهل التنفس بشكل مريح من خلال فمك أو أنفك أثناء الغوص.

تقنية تدعم الجفاف، مضادة للضباب والتسريب: يتضمن نظام شهيق وزفير منفصل، مما يمنع تكون الضباب على ماسك الغوص العلوي، ويضمن الطلاء المضاد للضباب على العدسة تأثيرًا فعالًا مضادًا للضباب.

تصميم حامل الكاميرا: يحتوي ماسك الغوص لكامل الوجه على حامل للكاميرا، والذي يتوافق مع الكاميرا الراصدة للحركة القابلة للإزالة، مما يسمح لك بالتقاط كل لحظة مذهلة في البحر، ومشاركة مشهد الغطس المذهل مع أصدقائك وعائلتك.

قابل للطي وسهل التخزين: يمكنك طي أنبوب التنفس للغوص بسهولة، ولن تقلق أبدًا بشأن مشكلة التخزين في حقيبتك عند السفر، كما أنه سهل التركيب والفك.

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