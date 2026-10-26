"سأنام قرير العين".. فالفيردي يكشف حواره مع مورينيو بعد إصابته في منتصف الكلاسيكو!

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قاوم الألم 40 دقيقة..

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لعب قائد ريال مدريد، فيدي فالفيردي، لأكثر من 40 دقيقة وهو يعاني من آلام جسدية ليلهم فريقه لتحقيق الفوز في الكلاسيكو بنتيجة 2-1 على حساب برشلونة. وأشاد المدرب جوزيه مورينيو بالتضحية الكبيرة التي قدمها النجم الأوروجوياني على أرض الملعب.

قدم قائد ريال مدريد، فيدي فالفيردي، أداءً قيادياً ملهماً خلال فوز الفريق الملكي بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو على برشلونة في ملعب كامب نو. ولعب لاعب الوسط الأوروجوياني 62 دقيقة من كرة القدم عالية الكثافة رغم تعرضه لإصابة في ساقه في وقت مبكر من الشوط الأول.

وساعد ضغط فالفيردي المتواصل ريال مدريد على السيطرة على مناطق وسط الملعب قبل أن يتم استبداله في النهاية كإجراء احترازي. ومثل هذا الانتصار الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد في جميع المسابقات.

مورينيو يشيد بتضحية فالفيردي

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، خص جوزيه مورينيو لاعبه فالفيردي بالإشادة لدفعه نفسه إلى أقصى حدوده البدنية. وصرح مورينيو: "هناك اسم آخر لم أرد أن أغفله، وهو فالفيردي ولعبه وهو مصاب لأكثر من 40 دقيقة".

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وأضاف: "لقد أُصيب، لكنه أراد الاستمرار ودفع نفسه إلى أقصى حدوده، وقدم كل شيء طوال فترة تواجده على أرض الملعب"، وأشاد مورينيو بعقلية فالفيردي واعتبرها رمزاً لوحدة الفريق.

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فالفيردي يتحدى ألمه

وفي حديثه عن حالته البدنية بعد المباراة، أصر فالفيردي على أن حصد النقاط الثلاث جعل الألم يستحق العناء. وابتسم فالفيردي قائلاً: "إذا فاز الفريق، فسأنام قرير العين وبسعادة".

وأردف: "بين الشوطين... سألني المدرب عما إذا كان بإمكاني الاستمرار، لذا حاولت. كانت ساقي تزعجني قليلاً بعد تدخل قمت به".

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وتابع القائد: "بالنسبة لي، من السهل جداً الاستمرار في اللعب مع هذا النوع من الزملاء الذين يشجعونك... إنه لشرف لي أن أشاركهم أرض الملعب".

إشادة بمبابي ولونين

كما هنأ فالفيردي بطل الهدفين كيليان مبابي وحارس المرمى أندري لونين على مساهماتهما البارزة. واختتم فالفيردي حديثه بالقول: "هذا الانتصار سيمنحنا دفعة مذهلة لمواصلة التطور". ويركز ريال مدريد الآن على التعافي بدنياً قبل السفر إلى سانتاندير يوم الأحد المقبل.