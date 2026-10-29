رغم العرض المالي الفلكي .. ظرف طارئ يُحبط محاولة فنربخشه للجمع بين ليونيل ميسي وبيب جوارديولا!

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صحفي تركي يكشف التفاصيل كاملة..

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كشفت تقارير صحفية تركية، عن التفاصيل الكاملة وراء سعي نادي فنربخشه للحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد الإعلامي التركي باريش يوردوسيفين، أن فنربخشه تقدم بالفعل بعرض إلى النجم الأرجنتيني للحصول على توقيعه مقابل راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، إذ يبحث النادي عن تدعيم صفوفه بأسماء عالمية قادرة على استعادة الأمجاد المحلية وتحقيق طفرة في المنافسات الأوروبية.

عرض ضخم لضم ميسي

أشار يوردوسيفين في تصريحاته لقناة "FF TV"، أن النادي كان جادًا للغاية في تحركاته، حيث اعتبر هذا العرض واحدًا من أضخم العروض المالية في تاريخ كرة القدم التركية، مؤكدًا أن السعي خلف ميسي يعكس الرغبة القوية لدى إدارة فنربخشه في وضع النادي ضمن واجهة الأندية العالمية الأكثر جذبًا للنجوم، حتى وإن بدت المهمة مستحيلة في ظل التنافس الكبير من أندية الدوري الأمريكي والدوري السعودي.

ورغم القوة المالية التي أظهرها فنربخشه في مفاوضاته، إلا أن القدر كان له رأي آخر في حسم وجهة الأرجنتيني المتوج بثماني كرات ذهبية، حيث أوضحت تقارير أخرى أن الجانب المالي لم يكن هو العائق أمام إتمام الصفقة، بل حالت ظروف عائلية قاهرة دون استمرار المحادثات.

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وتحدث يوردوسيفين بيقين تام حول هذه التطورات، قائلًا: "أقول هذا كمعلومة مؤكدة بنسبة 100%، فنربخشه قدم عرضًا لميسي بقيمة 50 مليون يورو سنويًا، ولكن في تلك اللحظة تحديداً تعرض والده لوعكة صحية".

جوارديولا أيضًا كان في الصورة

ولا تقتصر طموحات فنربخشه على ميسي فقط، بل كشفت التقارير أن النادي حاول أيضًا التواصل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة الفريق تقنيًا، إلا أن الأخير اعتذر لرغبته في الحصول على راحة من التدريب.

يذكر أن بيب جوارديولا كان قد أنهى مسيرته الذهبية مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 مواسم استثنائية نجح خلالها في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية "مرة واحدة".