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كشف وكيل أعمال المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تحركات سعودية لاستقطاب المدرب الإسباني، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في المنطقة العربية، لكن موقف المدير الفني السابق لمانشستر سيتي جاء مفاجئًا، بعدما رفض النظر في العروض المقدمة إليه، مفضلًا الابتعاد عن ملف مستقبله في الوقت الحالي.

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تلقى جوارديولا عروضًا من السعودية عبر وسطاء خلال الأيام الماضية، بحسب ما كشفه جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال المدرب الإسباني، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، دون الكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء تلك المحاولات أو تفاصيل العروض المقدمة.

ورغم الاهتمام السعودي بالحصول على خدمات أحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية، إلا أن أوروبيتج حسم الجدل بعدما كشف أن بيب لم يُبد أي رغبة في الدخول ضمن دائرة المفاوضات، إذ يتعامل مع العروض الحالية باعتبارها ملفًا مؤجلًا، ولا يريد فتح باب النقاش حول وجهته المقبلة في هذه المرحلة.

وأكد أوروبيتج أن العروض السعودية وصلت خلال الأيام الماضية عن طريق وسطاء، لكنه أوضح أن جوارديولا يرفض تمامًا النظر إليها، في موقف يعكس رغبة المدرب الإسباني في عدم الانشغال بأي ارتباط جديد، بعدما أنهى مشواره مع مانشستر سيتي.

وقال وكيل أعمال المدرب في تصريحاته: "خلال الأيام الماضية تلقينا عروضًا من السعودية عن طريق وسطاء، لكن جوارديولا يرفض تمامًا النظر في جميع العروض الحالية"، ليضع بذلك حدًا لأي تكهنات بشأن إمكانية تحركه نحو الدوري السعودي خلال الفترة الراهنة.

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ولم يكتف وكيل جوارديولا بتأكيد رفض العروض، بل كشف أيضًا عن الموعد الذي قد يبدأ فيه المدرب الإسباني تحديد ملامح مستقبله، موضحًا أن بيب لن يناقش خياراته بصورة رسمية إلا قبل بداية الموسم المقبل، وهو قرار نهائي حتى الآن.

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وأضاف أوروبيتج: "سيبدأ بيب في مناقشة مستقبله بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم المقبل وهذا قرار نهائي حتى هذه اللحظة"، ما يعني أن الأندية والجهات الراغبة في الحصول على توقيعه ستضطر إلى الانتظار حتى الموعد الذي حدده بنفسه.

وكان جوارديولا قد قرر إنهاء رحلته مع مانشستر سيتي، بعدما قضى عشر سنوات داخل النادي الإنجليزي منذ عام 2016 وحتى 2026، وهي التجربة الأطول في مسيرته التدريبية، بعدما نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات وفرض سيطرته على المنافسات المحلية والقارية.

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ويمتلك المدرب الإسباني سجلًا حافلًا بالألقاب، إذ توج بالدوري الإنجليزي ست مرات مع مانشستر سيتي، والدوري الألماني ثلاث مرات مع بايرن ميونخ، إلى جانب ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، كما حقق دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، مرتين مع الفريق الكتالوني ومرة مع مانشستر سيتي.

وعلى صعيد البطولات الأوروبية، أضاف جوارديولا إلى سجله أربعة ألقاب في السوبر الأوروبي، بواقع مرتين مع برشلونة، ومرة مع بايرن ميونخ، ومرة أخرى مع مانشستر سيتي، ليظل أحد أكثر المدربين نجاحًا في كرة القدم الحديثة، رغم أن مستقبله لا يزال مجهولًا، وسط محاولات سعودية لاستقطابه وقرار واضح منه بتأجيل أي خطوة جديدة.