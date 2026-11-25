فاجأ الفنان الكوميدي المصري رامز جلال الوسط الرياضي بظهوره المثير في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، حيث استهدف البرتغالي جوزيه مورينيو بطلب مباشر ومفاجئ للرحيل عن العاصمة الإسبانية.
استغل رامز جلال وجوده في الصفوف الأمامية بملعب سانتياجو برنابيو" خلال مباراة ريال مدريد ضد أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، لتحريض "السبيشال وان" على تولي القيادة الفنية لأحد أكبر الأندية العربية، في لحظة خطفت الأنظار بعيدًا عن أحداث المستطيل الأخضر.
ووثق الممثل الكوميدي هذه اللحظات عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، حيث نادى مورينيو بصوت مرتفع طالباً منه ترك الفريق الإسباني والتوجه فوراً إلى القاهرة. وقال جلال في المقطع المنشور: "مورينيو، دعك من ريال مدريد وتعال لتدريب الأهلي، عموتة رحل، ياسين منصور سيمنحك فيلا يا مورينيو، عصام سراج مدير التعاقدات في الأهلي سيأتي وينهي الصفقة غدًا".
أثار تصرف الفنان المصري دهشة موظفي ملعب البرنابيو الذين لم يفهموا طبيعة العبارات التي كان يصرخ بها باللغة العربية، لكن المقطع سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتفاعل جلال مع متابعيه بسؤال طريف عبر إنستجرام، قائلاً: "نبعت العقد يا مورينيو؟"، وذلك بالتزامن مع فوز ريال مدريد العريض في النهاية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بفضل تألق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر.
ورغم أن مورينيو لم يبدِ أي رد فعل مباشر على صياح جلال نظراً لتركيزه العالي في المباراة وتوتره من النتيجة، إلا أن جماهير الأهلي تفاعلت بقوة مع الفيديوهات، معتبرين إياها تعبيرًا عن حب النادي وحرص الجميع على استعادة مكانته الطبيعية.
وتأتي هذه المزحة في توقيت حساس يعيشه النادي الأهلي المصري، الذي أعلن رسميًا إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون مساء الاثنين الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرض الفريق لهزيمته الأولى تحت قيادة عموتة أمام فريق بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد.
هذه الخسارة زلزلت جدران النادي الأهلي، حيث تجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن الفريق السماوي المتصدر ونقطتين عن الزمالك الوصيف.
وبالفعل، بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحركاتها المكثفة للتعاقد مع مدير فني جديد يعيد التوازن للفريق، حيث وضعت قائمة تضم عدة أسماء محلية وأجنبية، يأتي على رأسها حسام البدري المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء وسامي قمصان المدرب العام السابق للفريق والمدرب الحالي للمقاولون العرب.
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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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