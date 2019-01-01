拜仁确认哈梅斯·罗德里格斯要求离队

在德甲租借两年之后，28岁的哈梅斯·罗德里格斯将会回到母队皇家马德里，但是他不太可能留在那里。

在要求德甲冠军不要行使购买他的选择权后，哈梅斯·罗德里格斯将不会以永久合同回到拜仁慕尼黑。

在巴伐利亚度过了过去两个赛季后，拜仁本可以以4200万欧元(3700万英镑/ 4700万美元)的价格签下他。但是这位哥伦比亚国脚已经告诉俱乐部他不打算留下，他的未来还悬而未决。

拜仁首席执行官鲁梅尼格告诉《体育画报》和《体育1》：“他当时和我在一起，在一次私人谈话中告诉我，他要求俱乐部不要触发这一选项。”

罗德里格斯在拜仁效力的两个赛季中，在中场攻入15球，并在他的第一个赛季入选德甲最佳阵容和欧冠最佳阵容。

然而，最近他一直在难以复制2014年世界杯上让他成为超级巨星的那种状态，那个夏天实现了转会皇家马德里的梦想。

此前有传闻称拜仁可以在以更高的价格出售罗德里格斯之前行使购买他的选择权，但鲁梅尼格不会考虑这样的想法：“这对皇马不公平，对拜仁也不公平，我们这里不做贩卖交易”。并补充说他个人会对罗德里格斯的离开感到遗憾。

罗德里格斯的未来现在还不清楚。今年夏天将满28岁的他不再是世界足坛的金童，他似乎也不太可能留在皇家马德里。

有传言说他可能会被用在交换交易中，因为皇马希望用他来抵消夏季转会计划的部分成本。

这可能意味着转会到英超——皇马被认为对博格巴感兴趣，尽管尤文图斯更具体的兴趣可能使这样的交易不太可能。

现在，罗德里格斯将把注意力转向巴西的美洲杯，哥伦比亚将在7月15日与阿根廷的比赛中展开他们翘首以待的比赛。

尽管代表国家队出场69次攻入22球，光芒四射，但他从未进入过重要的洲际赛事决赛。到目前为止，他的最佳表现是哥伦比亚在2016年美洲杯上获得第三名，他们在半决赛被最终的冠军智利击败。