يُفصح يوهان ديركسن عما يزعجه بشدة في داني ماكيلي

يُدرك يوهان ديركسن أن داني ماكيلي قد عُيّن من قبل الفيفا كحكم في كأس العالم. لكن الضيف الدائم في برنامج «فانداغ إنسايد» يوجه انتقادات شديدة لهذا الحكم الهولندي البارز.

"لا أعتقد أنه يقدم أداءً جيدًا هذا الموسم. لكنه مدين بسمعته الدولية"، هكذا استهل ديركسن حديثه في حلقة يوم الجمعة. بالنسبة لماكيلي (43 عامًا)، هذه هي مشاركته الثانية في كأس العالم، بعد الدور النهائي الذي أقيم قبل أربع سنوات في قطر.

ثم ينتقد ديركسن ماكيلي بسبب حقيقة أن الحكم المخضرم قد أدار مباريات في المملكة العربية السعودية بانتظام في السنوات الأخيرة. يشرح "الشارب" لماذا يعتقد أن ذلك غير مقبول من وجهة نظر إنسانية.

"لا أفهم ذلك، وهذا يزعجني دائمًا. وقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا. ماكيلي مثلي الجنس وسيتولى التحكيم في السعودية. في حين أنه في الشارع المجاور يُشنق مثلي الجنس لمجرد أنه مثلي الجنس. عندها أقول لنفسي: لا تفعل ذلك من أجل المال. لا تذهب إلى هناك من أجل المتعة"، هكذا يعبر ديركسن عن رأيه بشأن ماكيلي مرة أخرى.

"إنها فرصة مالية لمكيلي. إنهم يمنحونه ذلك"، يضيف ديركسن. عمل مكيلي في كأس العالم 2018 كمسؤول VAR وكحكم في بطولات أمم أوروبا 2021 و2024.

أكد ماكيلي قبل بضع سنوات أن التحكيم في الدوري السعودي للمحترفين هو "تجربة رائعة". بالإضافة إلى ذلك، يرى الحكم من جنوب هولندا أنه لا ينبغي مقارنة الرياضة بالسياسة.