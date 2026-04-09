يُفصح جوردي كرويف عن تفصيل مهم بشأن مفاوضات العقد مع جورثي موكيو

أفاد المدير الفني جوردي كرويف على الموقع الإلكتروني لنادي أياكس أن جورثي موكيو هو من بادر بتمديد عقده مع أياكس. وقد وقع لاعب الوسط البلجيكي مساء الخميس عقدًا لمدة أربع سنوات في أمستردام.

لفترة طويلة بدا أن موكيو سيغادر أياكس. كان اللاعب البلجيكي محط اهتمام العديد من الأندية في الخارج، بما في ذلك مانشستر يونايتد. كان موكيو يمتلك عقدًا حتى منتصف عام 2027، مما اضطر أياكس لبيعه هذا الصيف للحصول على بعض المردود المالي.

ولكن هذا لم يعد ضرورياً الآن. فقد وقع اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 18 عاماً عقداً يمتد حتى منتصف عام 2031 في ملعب يوهان كرويف أرينا. وجاء هذا التمديد بمبادرة من اللاعب نفسه.

"الجميع في أوروبا يعرفون الموهبة الفريدة التي يتمتع بها جورثي"، يبدأ كرويف حديثه. "نحن سعداء للغاية لأنه جاء إلينا وأعرب عن رغبته في البقاء لفترة أطول. هنا يمكنه مواصلة تطوير نفسه والمساهمة في نجاحات الفريق.

استحوذ أياكس على موكيو في شتاء 2024 من نادي KAA جنت دون رسوم انتقال. وفضل اللاعب الدولي البلجيكي أياكس في صراع على انتقاله مع نادي PSV.

خاض موكيو هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الهولندي مع فريق أمستردام. سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة. سجل أحد الهدفين في مباراة الكلاسيكو في ملعب يوهان كرويف أرينا (2-0).