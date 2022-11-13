"يُريدون تدميري" .. عبد الله السعيد ينفجر في وجه الأهلي

لاعب الأهلي السابق يُدلي بتصريحات مثيرة حول علاقته مع ناديه وكواليس صراعه معه

أدلى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بتصريحات مثيرة لموقع "ذا أتلتيك" هاجم خلالها ناديه السابق، الأهلي المصري، مؤكدًا أن مسؤوليه يُريدون تدميره.

اللاعب المصري كان أحد أعمدة العملاق الأحمر الرئيسية لكنه اختار التوقيع لمنافسه التقليدي الزمالك بعد نهاية عقده وعدم التوصل لاتفاق على تجديده، قبل أن يعود ويُجدده بتمويل من وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، وفي اليوم التالي جمده ناديه وعرضه للبيع.

اللاعب انتقل إلى فنلندا لفترة قصيرة ومن ثم للأهلي السعودي نهائيًا مع وجود بند في عقده يُلزمه بتسديد مليوني دولار حال العودة للعب في الدوري المصري خلال السنوات الثلاثة التالية، وقد فسخ عقده بعد موسم واحد مع النادي السعودي وانضم في صفقة مجانية لنادي بيراميدز ليُلاحقه الأهلي قضائيًا ويحصل مؤخرًا على حُككم بالحجز على أمواله.

السعيد عاد للأيام الأخيرة له مع الأهلي بالقول "لم أتوصل لاتفاق مع الأهلي، تحدث معي الزمالك ووقعت العقود وطلبت من مسؤوليه الصمت حتى لا أجمد وأخسر فرصة اللعب في كأس العالم 2018، مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن الأمر وهنا ضغط علي مسؤولو الأهلي بقوة ووقعت معهم بالفعل، لكن تم تجميدي بعد ذلك. لماذا فعل الأهلي هذا معي؟ لماذا لم يتركني أنتقل لنادٍ آخر".

تابع "اقترح تركي آل الشيخ أن أنتقل للأهلي السعودي، ووقعت لهم بالفعل رغم معارضتي للبند الذي وضعه الأهلي ويمنع عودتي لمصر إلا بدفع شرط جزائي، وبعد موسم واحد هناك كانت رغبتي والنادي إنهاء التعاقد، وقال لي مسؤولو النادي أنني حر في التوقيع لأي نادٍ آخر حتى لو مصري، وانضممت فعلًا إلى بيراميدز".

أتم "لا أعلم لماذا يُلاحقني الأهلي قضائيًا ويحجز على ممتلكاتي! لعبت معهم 6 سنوات لم أفتعل أي مشكلة وكنت محترفًا للغاية، هم يرون أن اللاعب يجب أن يتصرف وفق رغباتهم، توقيعي لنادٍ منافس قتلهم. يُريدون تدميري في الأهلي، يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي".

يُشار إلى أن السعيد شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال للزمالك لكن الصفقة لم تتم.