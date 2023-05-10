"يويفا" يلجأ للحل الدائم.. تركيا تهدد نهائي دوري أبطال أوروبا!

لا تبدو الأمور مثيرة للتفاؤل بشأن إقامة النهائي في إسطنبول

يتخوف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من تداعيات إقامة الانتخابات في تركيا، الأمر الذي قد يؤثر على إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في العاصمة التركية إسطنبول في موعده.

إذا تمت إعادة التصويت لأي سبب، فإن هذا سيدخل خطط "يويفا" في خطر بشأن النهائي، إذ سيكون ذلك في أسبوع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفيد صحيفة "دايلي ستار" بأن الوجهة الأقرب لاستبدال تركيا هي البرتغال، المكان الذي يبدو أنه بات الحل الدائم لطوارئ "يويفا".

لشبونة استضافت نهائيي 2019 و2020 اللذين تغيرا وفق أسباب تفشي فيروس كورونا.

ليس هذا فحسب، فمنذ عام 2019، كان "يويفا" مضطرًا لتغيير مكان إقامة النهائي، سواء بسبب فيروس كورونا، أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.