انتصر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في واحدة من المعارك في الحرب على الأندية الداعمة لإنشاء "السوبرليج" وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وجاء ذلك بعد أن قررت القاضية صوفيا جيل جارسيا رئيسة المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد، قبول استئناف "يويفا" بشأن عدم معاقبة الأندية المذكورة بسبب إنشاء "السوبرليج".

المحكمة في أبريل الماضي فرضت على الاتحاد الأوروبي سحب العقوبات ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لكن "يويفا" استأنف الحكم ونجح في الفوز بالاستئناف.

القاضية حكمت لصالح "يويفا" في بيان من 18 صفحة صدر الخميس، وأصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يملك الحق الأندية في معاقبة الأندية.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن التغيير في الحكم بين الدرجة الأولى والاستئناف، جاء بعد أن قررت صوفيا جيل جارسيا الرئيسة الجديدة للمحكمة أن تغير الحكم الأول الذي اتخذه القاضي مانويل رويز، الذي تم تغييره قبل أربعة أشهر.

ولكن، بعيدًا عن الرحلة عبر المحاكم الإسبانية، فإن ما سيميز هذه العملية حقًا هو حكم محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، هي التي ستفصل بشكل نهائي في القضية.

محكمة العدل الأوروبية سيكون عليها الفصل في السؤال الذي طرحه القاضي رويز دي لارا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمتع بمركز سيادة ولذلك يحتكر المسابقات الأوروبية وتحديداً في دوري أبطال أوروبا.

ويمكن للأندية استئناف الحكم الصادر اليوم من محكمة مدريد، مما يعني أن الحرب بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأندية "السوبرليج" لم تنته بعد.

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