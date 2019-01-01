يويفا يفتح التحقيق مع نيمار بعد سبه حكم باريس ومانشستر يونايتد

أزمة جديدة تواجه المهاجم البرازيلي بسبب سلوكه غير اللائق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فتح التحقيق مع البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار غاب عن مباراتي باريس أمام مانشستر يونايتد، والتي لعبها فريقه في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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مباراة الإياب التي جمعت بين الثنائي في 6 مارس الجاري، شهدت خسارة باريس 3/1 على أرضه ليودع البطولة.

المهاجم البرازيلي أثار حالة من الجدل عقب انتهاء اللقاء، حيث هاجم الحكم لاحتسابه ركلات جزاء من لمسة يد في اللحظات الأخيرة، تسببت في خروج باريس.

الأمر وصل بمهاجم الفريق الفرنسي بتوجيه ألفاظ نابية واضحة على حسابه بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

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يويفا أصدر بيانا رسمياً، ليؤكد أن ما قام به نيمار يُخالف اللائحة الخامسة عشر من قوانين الاتحاد.

ومن المقرر قيام اللجنة التأديبية بالاتحاد، بفتح تحقيق وجلسة استماع مع اللاعب، سيتم تحديد موعدها قريباً.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن أمس عن تغريم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب احتفاله غير اللائق أمام أتليتكو مدريد بنفس المرحلة من دوري الأبطال.