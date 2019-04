يويفا يُغرم تشيلسي ويغلق مدرجات دينامو كييف وزغرب

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغريم أندية تشيلسي ومالمو ودينامو كييف وأولمبياكوس، على خلفية إثارة الشغب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتم تغريم نادي تشيلسي 13 ألف يورو بسبب نزول عددًا من جماهيره إلى أرضية الملعب، وإلقاء المقذوفات لأرضية الملعب، أثناء مواجهة الذهاب من دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

كما تم تغريم النادي السويدي، بقيمة 58 ألف يورو بسبب اشعال الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات.

وفي مواجهة دينامو كييف وأولمبياكوس الخاصة بمباراة الذهاب التي أقيمت في أوكرانيا بدور الـ32 من المسابقة ذاتها.

غُرم الفريق الأوكراني بإغلاق جزئي لعدد من مدرجات ملعب دينامو كييف، في مباراة القادمة لهم أوروبياً، وكذلك رفع شعار لعبة المساواة التابع للاتحاد الأوروبي.

