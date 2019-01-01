يويفا يُغرم إيرلندا بسبب كرات التنس

الأمر ليس له علاقة بالمباراة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تغريم اتحاد جمهورية إيرلندا، بسبب ما بدر من الجماهير في لقاء جورجيا بتصفيات يورو 2020.

وشهدت الدقيقة 33 من عمر اللقاء إلقاء كرات تنس في أرضية الملعب اعتراضًا على رئيس الاتحاد، جون ديلاني.

وانتهت المباراة بفوز إيرلندا بهدف نظيف على حساب جورجيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويأتي هذا على ضوء بعض الاتهامات الموجهة لديلاني بسبب خروقات مالية.

وتوقف اللعب في أرضية الملعب بسبب الكم الكبير من الكرات التي تم إلقاءها في أرضية الملعب.

وبعد 3 دقائق فقط من عودة المباراة نجح كونور هاوريني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد وجلب الثلاث نقاط لأصحاب الأرض.