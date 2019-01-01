يويفا يُغرم إيرلندا بسبب كرات التنس
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إسلام أحمد فيسبوك تويتر
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تغريم اتحاد جمهورية إيرلندا، بسبب ما بدر من الجماهير في لقاء جورجيا بتصفيات يورو 2020.
وشهدت الدقيقة 33 من عمر اللقاء إلقاء كرات تنس في أرضية الملعب اعتراضًا على رئيس الاتحاد، جون ديلاني.
وانتهت المباراة بفوز إيرلندا بهدف نظيف على حساب جورجيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.
ويأتي هذا على ضوء بعض الاتهامات الموجهة لديلاني بسبب خروقات مالية.
🔝🗑️— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 28, 2019
Serge Gnabry with a stunning strike 👏👏👏#EURO2020 | @DFB_Team_EN pic.twitter.com/U6fxxUqfjD
وتوقف اللعب في أرضية الملعب بسبب الكم الكبير من الكرات التي تم إلقاءها في أرضية الملعب.
وبعد 3 دقائق فقط من عودة المباراة نجح كونور هاوريني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد وجلب الثلاث نقاط لأصحاب الأرض.