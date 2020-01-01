الدوري الإنجليزي يسبب أزمة في تحديد المتأهلين للأبطال

اختلافات بين الدوري الإسباني والإنجليزي

مقترح جديد يخرج من اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والذي أقيم اليوم الخميس، لتحديد موقف الموسم الحالي من الاستئناف أو الإلغاء ونظام المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

النشاط الكروي توقف بشكل كامل في مختلف أنحاء أوروبا خلال شهر مارس الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.

الاجتماع الذي أقيم اليوم، وضع الأولوية في استئناف مسابقات الدوريات الخمس الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، مع تحديد موعد 3 أغسطس لإنهاء المنافسات.

المزيد من الفرق

واستقر الاتحاد الأوروبي على منح هذه الدوريات الأولوية في الاكتمال في الموسم الكروي الحالي، نظراً لأنها تساهم بأكبر عدد من الأندية في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة عدم استكمال الموسم، تم اقتراح معايير لتصنيف الفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لو تم إلغاء الموسم.

ويتضمن هذا المقترح تحديد موقف الفرق بناء على النقاط التي سجلها كل فريق وقت تعليق البطولة، وهو الأمر الذي قد ينطبق على الدوري الهولندي الذي تم تعليقه بشكل نهائي.

المقترح يسري على الإسباني لأن الفرق لعبت نفس عدد المباريات، ولكن الحالة مختلفة في الإنجليزي حيث لعبت بعض الفرق 28 مباراة وأخرى 29، مما يمنح البعض الأولوية على حساب الآخر.

الأوضاع في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تشير إلى عودة النشاط في شهر يونيو، وأما إنجلترا فالأمور لا تبدو واضحة، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام معامل النقاط الخاص به.

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وجاءت بعض القرارت المالية الأخرى في الاجتماع لتعويض الأندية عن الأزمة المالية الحالية، بدفع مبلغ 50 مليون يورو للأندية التي أفرجت عن لاعبين من 39 منتخباً وطنياً لا يشارك في التصفيات الأوروبية.

وتم تخصيص مبلغ 17.7 مليون يورو للأندية التي أفرجت عن لاعبين من 16 منتخباً وطنياً يشاركون في التصفيات المؤهلة لليورو باستثناء مدفوعات المباريات الفاصلة.

وأخيراً قرر اليويفا توزيع رصيد 2.7 مليون يورو، خاص باللاعبين الذين تم الإفراج عنهم في التصفيات الأوروبية المقامة بالخريف.