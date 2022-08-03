"يويفا" يستخدم ريال مدريد كفأر تجارب .. تقنية تحكيمية جديدة في السوبر الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن استخدام تقنية تحكيمية جديدة خلال مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا عن تعيين الإنجليزي مايكل أوليفر ليتولى مهمة إدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني في السوبر الأوروبي.

لكن الحدث الرئيسي هنا ليس أبدًا في تعيين الحكم الإنجليزي الخبير، ولكن في التكنولوجيا التحكيمية التي قرر "يويفا" استخدامها في مباراة السوبر الأوروبي.

"يويفا" أكد أن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2022 ستشهد للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الأوروبي تقديم تكنولوجيا التسلل نصف الآلي.

كما أكد "يويفا" أيضًا أن هذه التقنية الجديدة سيتم تطبيقها خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-23.

ماذا قال "يويفا"؟

أصدر "يويفا" بيانًا للإعلان عن الأمر جاء فيه: "يفخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإعلان عن أن تقنية التسلل النصف آلية ستظهر لأول مرة في مسابقات الأندية الأوروبية في مباراة كأس السوبر في هلسنكي".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام التقنية نفسها أيضًا في مرحلة المجموعات خلال الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا".

"يويفا" أكد أن هذه التكنولوجيا فعالة تمامًا بعد أكثر من عامين من الاختبارات، حيث تم إجراء 188 اختبارًا على هذه التقنية منذ عام 2020.

ومن جانبه، قال روبرتو روسيتي رئيس الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التقنية الجديدة: "يويفا يبحث باستمرار عن حلول تكنولوجية لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام".

وأضاف: "سيسمح هذا النظام المبتكر لحكام تقنية الفيديو بتحديد مواقف التسلل بسرعة ودقة، وتحسين نسق المباريات واتساق القرارات".

واختتم روسيتي: "النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية وتطبيقه في كل مكان من ملاعب دوري أبطال أوروبا".

ما هي تقنية التسلل نصف الآلية؟

التقنية التي سيتم تطبيقها خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، تعتمد على عشرات الكاميرات المتخصصة والتي سيتم وضعها في محيط الملعب، والتي يمكنها تتبع 29 نقطة مختلفة في جسم كل لاعب، من أجل كشف حالات التسلل بدقة.

النظام ينبه حكام تقنية الفيديو المساعد "فار" إلى وجود حالة تسلل محتملة بسرعة فائقة، على أن يقوموا بمراجعة الحالة وإيصال القرار النهائي إلى الحكم الرئيسي.

وبعد اتخاذ القرار، يتم عرض مقطع فيديو تمثيلي للحالة في الملعب وعلى شاشات التلفاز، وإثبات صحة القرار المتخذ، سواء كانت حالة تسلل أو لا.

ما هو موعد السوبر الأوروبي؟

تقام مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الفائزين بدوري أبطال أوروبا 2022 والدوري الأوروبي على التوالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.