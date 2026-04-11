لا يثق يوهان ديركسن كثيرًا في فرص المنتخب الهولندي في كأس العالم. أُعلن هذا الأسبوع أن الاقتصادي الألماني يواكيم كليمنت توقع، من خلال نموذج بيانات، أن المنتخب الهولندي سيفوز بكأس العالم هذا الصيف، لكن ديركسن لا يصدق ذلك.

وقد نجح كليمنت بالفعل في توقع الفائز في بطولات كأس العالم الثلاث الأخيرة، في أعوام 2014 و2018 و2022. ويعتقد الاقتصادي أنه يعرف الفائز هذا العام أيضًا: هولندا.

يتم التطرق إلى هذا التوقع في برنامج "Vandaag Inside". "لقد فعل ذلك بطريقة ذكية للغاية"، يشرح الاقتصادي جونا فان لونين. "إنه ينظر إلى حجم الاقتصاد، وتصنيف الفيفا العالمي، وقيمة اللاعبين."

"كما يأخذ في الاعتبار حجم السكان وعامل الحظ. لذا فقد أدرج العديد من العوامل في نموذجه، ثم يجري نوعًا من المحاكاة."

"ويكرر ذلك آلاف المرات، ومن بينها ظهرت هولندا في المرتبة الأولى في أغلب الأحيان. لذا دعونا نأمل أن يكون على حق."

يعتقد رينيه فان دير جيب أن هولندا ستواجه منافسة قوية، لا سيما من ثلاث دول. "أعتقد أن إسبانيا وفرنسا وإنجلترا تمتلكان أقوى الفرق على الإطلاق."

أما ديركسن، فهو أقل ثقةً في ذلك. "حسناً، أنا لا أصدق ذلك. لا، لدينا مجرد منتخب متوسط المستوى"، كما يرى.