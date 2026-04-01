يوهان ديركسن يطلق توقعات مثيرة: «أعتقد أن المنتخب الهولندي...»

يرى يوهان ديركسن أنه من المحتمل جدًا ألا تتجاوز المنتخب الهولندي مرحلة المجموعات في كأس العالم. هذا ما صرح به هذا الشخصية التلفزيونية مساء الأربعاء في برنامج «Vandaag Inside».

"هل ستفوز هولندا بكأس العالم؟"، طرح المذيع ويلفريد جيني هذا الموضوع في البرنامج. "ما رأيكم يا رفاق؟" كان روتجر كاستريكم أول من أجاب بنبرة ساخرة.

"نعم، أعتقد ذلك، أليس كذلك؟ إذا شاهدتهم يلعبون، فستعتقد ذلك. كانت الإكوادور هي السبب"، مشيرًا إلى التعادل 1-1 الذي حققته "الأورانج" في المباراة الودية الدولية مساء الثلاثاء.

ثم يتحدث ديركسن. "لا أعتقد أن المنتخب الهولندي سيتجاوز مرحلة المجموعات"، يتنبأ "دي سنور". سيواجه المنتخب الهولندي في البطولة النهائية اليابان والسويد وتونس.

"لقد راجعت المباراة أمس ووجدت أنها كانت متواضعة للغاية. ثم ترى: تونس واليابان والسويد... اليابان والسويد في أفضل حالاتهما، فرق تتمتع بقوة كبيرة ولياقة بدنية عالية"، يرى ديركسن.

"تونس لديها حالياً العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الخارج، لذا لم تعد جمهورية موز في مجال كرة القدم"، يتابع. ولهذا السبب، فإن استنتاجه هو أن المنتخب الهولندي يواجه تحدياً صعباً في مرحلة المجموعات.

"لا زلت متشككاً في قدرة هذه المجموعة من لاعبي كرة القدم العاديين على تجاوز مرحلة المجموعات. لديهم حراس مرمى سيئون"، هكذا يحلل ديركسن تشكيلة رونالد كومان. "أعتقد أن بارت فيربروغن حارس مرمى سيئ، والحارس الذي لعب أمس (مارك فليكن، محرر) ليس جيداً أيضاً. روبن روفس هو الأفضل، لكنه كان مصاباً."

"لديهم ثلاثة أو أربعة مهاجمين، لكن لا يوجد بينهم مهاجم من الطراز الرفيع. هذه مشكلة كبيرة! كل هؤلاء اللاعبين مجرد لاعبين عاديين في الخارج، وليسوا نجومًا. فريق ميكي فان دي فينس (توتنهام هوتسبير، المحرر) ليس من دون سبب في المركز الأخير (17، المحرر) في إنجلترا"، هكذا يوضح وجهة نظره.

يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعة تلقائيًا إلى مرحلة خروج المغلوب، وكذلك أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث في مجموعات كأس العالم. ويقر ديركسن قائلاً: «من السهل نسبيًا التأهل». «لكن هذا ليس أمرًا مفروغًا منه».