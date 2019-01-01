يونس محمود يتوقع تتويج الجزائر بأمم إفريقيا 2019

هل ينجح منتخب الجزائر في التتويج باللقب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توقع يونس محمود، مهاجم منتخب العراق، تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

محمود قال خلال تصريحات لصحيفة "كورة نيوز" الجزائرية: "منتخب الجزائر يمتلك حظوظًا كبيرة في تحقيق اللقب".

هداف أسود الرافدين السابق تابع: "أرشح مصر والجزائر للتتويج باللقب القاري، بجانب منتخبات أخرى مثل غانا وتونس، ولكن مصر الأقرب بسبب الاستقرار".

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لاعب الغرافة القطري أردف: "المنتخب الجزائري يمتلك مدرب شاب وهدفه البطولة، ومن الممكن أن يكون له دور كبير في هذه البطولة، وعلى ذلك بنيت توقعي".

واختتم يونس تصريحاته قائلًا: "جمال بلماضي مدرب الجزائر، مدرب مجتهد وحماسي ومقرب من اللاعبين، وهذه عقلية نجاح أي مدرب، نظرًا للخبرة التي يمتلكها".

ويقع المنتخب الجزائري بالمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا السنغال وكينيا وتنزانيا.