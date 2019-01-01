يونس محمود: المعز علي مهاجم بالفطرة

أسطورة منتخب العراق يونس محمود يتحدث عن المعز علي مهاجم قطر ويشيد بأدائه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد يونس محمود نجم منتخب العراق المعتزل بالمعز علي لاعب منتخب قطر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه الأخير في كأس الأمم الآسيوية.

ويتربع المعز علي حتى الآن على رأس قائمة هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، بعد انتهاء الدور الأول من الدورة التي تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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يونس محمود المتوج مع منتخب العراق بكأس الأمم الآسيوية قال عن المعز علي في تصريحات تليفزيونية: "المعز لاعب رائع، هدفه الأول أمام كوريا الشمالية، استلامه وترويضه للكرة، يعرف أين يقف لكي يحرز هدفًا، هو هداف بالفطرة".

كما أضاف مهاجم أسود الرافدين السابق: "آسيا قلت بها الهدافين، يعجبني أن العراق وقطر لديهم هدافين جيدين في البطولة".

يذكر أن منتخب قطر سيواجه منتخب العراق في دور الـ 16.