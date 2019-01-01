يونج: مانشستر يونايتد لم يعد كما كان وسولشار الحل في الموسم المقبل

تعرف على تصريحات يونج بعد التعادل مع هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

أكد أشلي يونج، مدافع مانشستر يونايتد، أنّ الفريق محبط من نتيجة التعادل مشيرًا إلى ضرورة تصحيح الأوضاع في الموسم المقبل مع المدير الفني أوليه سولشار.

مانشستر يونايتد فقد حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع هدرسفيلد في الجولة قبل الأخيرة من الدروي الإنجليزي.

وقال يونج في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم أننا بحاجة إلى مساعدة من فرق أخرى للتأهل لدوري الأبطال ولكننا أهدرنا فرصتنا بالتعادل اليوم. الأمر يشبه الخسارة".

وتابع: "لقد قتلونا بالكرات الطولية ولكن الأمر محبط للغاية. مانشستر يونايتد يعني الفريق القادر على حصد البطولات ولكن الأمر تغير في السنوات الأخيرة. أنا متأكد أنّ اوليه سولشار سيصلح الأمر في الموسم المقبل".

قائد الشياطين الحمر أكد أنّه لا يعرف السبب وراء تراجع الفريق بعد رحيل السير أليكس فيرجسون مشيرًا إلى وجود العديد من الأسباب وضرورة تحليل الوضع.

مانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ❌ pic.twitter.com/E7vi8OHnlP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأردف: "الهدف الذي سجله هدرسفيلد كان قاتلًا وحاولنا كثيرًا العودة ولكن لم نتمكن من ذلك، بينما أصحاب الأرض خاضوا اللقاء وكأنّه نهائي الكأس".

واختتم: "الأمور أصبحت أصعب ولم نعد نقاتل على البطولات كما كان في الماضي وعلينا أن نعود الموسم المقبل إلى البطولات والمنافسة ولا يجب علينا الاستمرار على هذا النحو".

جدير بالذكر أنّ الشياطين الحمر لم يلعبوا في الدوري الأوروبي منذ حصد البطولة في موسم 2016-2017 تحت قيادة جوزيه مورينيو.