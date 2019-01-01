يونج: علينا تدارك الموقف وتصحيح الأمور قبل ديربي مانشستر

مدافع مانشستر يونايتد أشلي يونج يدعو لنسيان الهزيمة المذلة أمام إيفرتون قبل ديربي مانشستر

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أشلي يونج مدافع فريق مانشستر يونايتد عن إحباطه من الهزيمة برباعية دون رد أمام مضيفه إيفرتون، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وقال لاعب الشياطين الحُمر لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "منذ صافرة البداية لم نظهر بالشكل الجيد، لم نكن في أفضل حالتنا أمام فريق واثق من قدراته مثل إيفرتون، لا أعتقد أن هذا الأداء المتوقع من فريقنا، إنها هزيمة محبطة لنا وللجميع، لا يليق بمانشستر يونايتد أن تكون أول تسديدة على مرمى الخصم في الشوط الثاني".

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كما أضاف اللاعب الإنجليزي: "علينا أن نرتب أمورنا، يتبقى لنا أربع مباريات، منها المباراة الأكبر يوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي، وهي ستظهر قدرتنا وشخصيتنا الحقيقية".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.