يونج: ركلة جزاء آرسنال غير صحيحة

لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج يشكك في صحة ركلة جزاء آرسنال

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أشلي يونج مدافع فريق مانشستر يونايتد أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه لصالح آرسنال غير صحيحة، وذلك في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية عقب المباراة التي فاز فيها آرسنال على مانشستر يونايتد بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الإمارات ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من البريميرليج.

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وقال اللاعب الإنجليزي: "النتيجة محبطة لنا، خلقنا أكثر من فرصة في المباراة، وإهدار الفرص أمام مثل هذه الفرق الكبيرة يكلف الكثير، كان يمكننا الفوز بهدفين أو ثلاثة أهداف على الأقل في الشوط الأول".

كما أضاف لاعب الشياطين الحمر: "ما شاهدته من موقعي في الملعب فأن ركلة جزاء آرسنال غير صحيحة، ولكن علينا أن ننسى هذا الأمر وأن نفكر فيما هو قادم وإنهاء الموسم بشكل جيد".