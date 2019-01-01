يونج: ثقتنا تعود بالانتصارات المتتالية

أشلي يونج يشيد بزملائه بعد الفوز على كريستال بالاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد أشلي يونج لاعب فريق مانشستر يونايتد بزملائه بعد فوز الشياطين الحمر على مضيفه كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشدد يونج الذي أحرز الهدف الثالث في المباراة على أن الانتصارات المتتالية أعادت الثقة للفريق.

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وقال اللاعب الدولي الإنجليزي في تصريحاته بعد المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية: "المباراة كانت صعبة في بعض أوقاتها، صعبنا الأمور على أنفسنا بعدم استغلال المساحات في دفاعهم، لقد عوضت خطأي بتسجيلي لهدف".

كما أضاف جناح فريق مانشستر يونايتد: "لدينا العديد من الإصابات في الفريق، ولكن البدلاء عوضوا ذلك، الجميع جاهز للمشاركة في أي وقت، فزنا في ثماني مباريات على التوالي خارج ملعبنا وعلينا مواصلة السعي وراء الفوز واستعادة ثقتنا".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 55 نقطة.