يونج: أشعر بأني طفل من جديد!
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أبدى آشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد حماسه لخوض أول مباراة مع المدرب الجديد أولي جونار سولشاير ضد كارديف.
وقال يونج قبل المباراة:"اللاعبون عادوا لمرحلة التجارب مجدداً، الآن نريد الخروج والحصول على إعجاب المدرب لنحتل مواقعاً في التشكيل الأساسي".
وشهد تعيين سولشاير أيضاً عودة مايك فيلان المدرب المساعد السابق لسير أليكس فيرجسون في أعوامه الخمسة الأخيرة، والذي رحل مع وصول ديفيد مويس في صيف 2013.
وأضاف ظهير الشياطين الحمر:"مايك فيلان عاد أيضاً وهو قد ولد فائزاً، أولي فاز أيضاً بالبطولات هنا وهم يعرفون النادي جيداً من الداخل".
وتابع:"أشعر وكأني طفل مجدداً، أنا فقط أريد الخروج للتدرب ولعب كرة القدم".
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تعيين سولشاير بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.