يونايتد يخسر وأرسنال ينتصر - انتهاء لعبة كراسي أوروبا الموسيقية بالبريميرليج

ختام مباريات الدوري الإنجليزي يشهد حسم كل مراكز التأهل الأوروبي بعد صراع طويل بين أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 38 والختامية من الدوري الإنجليزي بعدة مواجهات ساخنة أقيمت كلها في نفس الموعد، وشهدت صراع حتى اللحظات الأخيرة.

وتعادل فريق توتنهام أمام نظيره إيفرتون بهدفين لكل فريق في مباراة جنونية شهدت تقدم توتنهام بهدف نظيف وقلب إيفرتون للنتيجة قبل تعادل السبيرز من جديد.

وفاز أرسنال على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل له الجابوني بيير إيمري أوباميانج نجم الفريق الذي وصل لهدفه الـ 22 هذا الموسم بالبريميرليج.

بينما تعادل تشيلسي بشكل سلبي مع نظيره ليستر سيتي في المباراة التي أقميت على ملعب الأخير، والتي تعد مجرد تحصيل حاصل لكل منهما.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة بهدفين نظيفين أمام كارديف سيتي، جاء الأول منهما من ركلة جزاء في الشوط الأول، والثاني في الدقيقة الـ 54.

بنتيجة مانشستر يونايتد اليوم أصبح الموسم الجاري هو أقل مواسم الفريق حفاظًا على شباكه في أرضه ووسط جماهيره بواقع مرتين فقط، للمرة الأولى منذ عام 1963.

بهذه النتائج يختتم توتنهام الدوري في المركز الرابع برصيد 71 نقطة، بينما يحل تشيلسي ثالثًأ برصيد 72 نقطة، وأرسنال خامسًا برصيد 70 نقطة ومانشستر يونايتد رابعًا برصيد 66 نقطة.