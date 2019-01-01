يونايتد يحاول استغلال رايولا للتعاقد مع مانولاس

وكيل الأعمال الإيطالي يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة الشياطين

يحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع كوستاس مانولاس مدافع روما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مركز قلب الدفاع يعتبر هو الأولوية للمدرب أولي جونار سولشار المدير الفني للشياطين الحمر، الذي وضع في حسبانه العديد من الأهداف.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت اهتمام يونايتد بضم الدولي اليوناني لتدعيم دفاع الفريق.

وأوضحت أن تعيين الإيطالي مينو رايولا كوكيل أعمال لمانولاس، رفع من أسهم يونايتد في ضمه.

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ويأتي ذلك نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمع رايولا بإدارة يونايتد، حيث نقل 4 من موكليه للنادي الإنجليزي.

مهمة يونايتد تبدو سهلة لضم مانولاس، حيث يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع روما تصل لحوالي 35 مليون جنيه إسترليني.