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علي رفعت

يوم أكل صغير الحوت القرش.. بيريز في موقف حرج قبل الكلاسيكو!

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تُعلم حيتان الأوركا صغارها مبكرًا كيف تكسر هيبة سيد البحار مبكرًا، حيث تلتف حول أسماك القرش بحركات مدروسة، وتدفعها برفق نحو السطح وتجردها من سيادتها وحركتها، حتى تفر القروش من مياهها المعتادة تاركةً السيادة لمن تعلموا الجرأة مبكرًا. 

وفي دهاليز السياسة الرياضية بالعاصمة الإسبانية مدريد، يبدو أن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي قرر تطبيق القاعدة البيولوجية ذاتها بحذافيرها في وجه القرش الأبيض العجوز، فلورنتينو بيريز.

حوت صغير زلزل مياه البرنابيو

قد يرى البعض في ريكيلمي مجرد منافس خسر سباقًا رئاسيًا، لكن قراءة الأرقام تقول العكس تمامًا، فالرجل أثبت أنه حوت صغير يملك من الزعانف ما يكفي لمناطحة مفترس هيمن على مقاليد الحكم لعقود دون منازع. 

في قلعة كان الفوز فيها بالتزكية بمثابة قانون غير مكتوب لبيريز منذ عام 2009، دخل الشاب المعركة وخرج بـ 35% من أصوات الجمعية العمومية، أي أكثر من 11 ألف صوت كسروا جدار الصمت وقالوا لا صريحة لاستمرار النهج البيريزي الأحادي.

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تلك النسبة لم تكن خسارة بالمعنى التقليدي، بل كانت بمثابة إعلان ميلاد زعيم للمعارضة يمتلك كتلة تصويتية صلبة ومرعبة لأي إدارة مستقرة. 

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25 أكتوبر 2026

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ريكيلمي أدرك مبكرًا أن تلك الأصوات ليست نهاية المطاف، بل هي شيك على بياض من قطاع واسع من الجماهير المتعطشين لتجديد الدماء الإدارية، ومن الواضح لكل ذي عينين أن الرجل لا ينوي الاكتفاء بلعب دور الوصيف المحترم، بل قرر الضغط على دواسة الوقود والاستمرار في الزحف نحو المقعد الرئاسي.

فخ كامب نو وسرقة التمثيل الرمزي

في الوقت الذي اختار فيه فلورنتينو بيريز الغياب مجددًا عن مقصورة ملعب سبوتيفاي كامب نو على خلفية الأزمات الدبلوماسية المتراكمة وانسحاب برشلونة من مشروع السوبرليج، التقط ريكيلمي الكرة بذكاء شديد ونصب فخه الإعلامي. 

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ذهب الرجل رفقة أصدقائه ليتواجد في قلب مدرجات الخصم الكتالوني في الكلاسيكو المنتظر، تمامًا كما فعل سابقًا في المتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد.

هنا يكمن الحرج البالغ لبيريز، فرئيس النادي بمقاطعته يترك فراغًا رمزيًا هائلاً في أهم 90 دقيقة كروية يتابعها العالم. 


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وبجلوس ريكيلمي في المدرجات خلف الفريق، يقدم نفسه للجماهير ولعدسات الكاميرات بصفته الرئيس الشعبي والممثل الحقيقي للروح المدريدية، ذلك الذي لا يترك القميص الأبيض وحيدًا في عقر دار ألد أعدائه بحسابات الكبرياء الدبلوماسي أو المقاطعات الرسمية. 

تواجده المستمر خلف الفريق خارج الديار هو رسالة تلاحق بيريز كظله، كأنه يقول له أينما غبت أنت، سأكون أنا هنا حاميًا للراية.

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بيت القصيد

ريكيلمي لا يمارس مجرد سياحة رياضية في معاقل الخصوم، بل يشن حرب استنزاف نفسية وصورة ذهنية بالغة الدهاء ضد بيريز، فهو يحافظ على زخمه الانتخابي حيًا في أذهان الجماهير والجمعية العمومية، ويحاصر بيريز في كل تفصيلة، ملوحًا باستعداد دائم لاستغلال أي عثرة رياضية أو ارتباك إداري للتقدم بخطوة سحب الثقة، أو الانقضاض التام على صناديق الاقتراع المقبلة لاكتساحها.

القرش قد يكون انتصر بجولة الأرقام الرسمية في يونيو، لكن صغير الحوت بدأ بالفعل في التهام هيبته الرمزية من مدرجات الغريم التقليدي، ولن يهدأ حتى يبتلع العرش بالكامل.

أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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