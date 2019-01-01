7 مايو - يوم أسود في تاريخ برشلونة

نتائج برشلونة يوم 7 مايو كارثية

تمكن ليفربول من إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز برباعية نظيفة في مباراة الإياب ليعود خسارة الذهاب بثلاثية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة في يوم 7 مايو، إذ يمتلك الفريق ذكرى سلبية عن هذا اليوم.

برشلونة خسر ثاني فرصه للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 1986 يوم 7 مايو وذلك حينما نجح في الوصول للنهائي لمواجهة ستيوا بوخارست.

وكادت البطولة أن تبتسم لبرشلونة على ملعب "سانشيز بزخوان" ولكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

لن تسير وحدك أبدًا 🔴🔴



لحظات تاريخية عاشها جمهور الريدز بالأمس مع الفريق بعد الفوز 🙌 #أوروبا_مع_جول



(📽️: @neiljonesgoal ) pic.twitter.com/6tlN7RL9LV — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

برشلونة لم يتمكن من تسجيل أي ركلة وتألق الحارس في الدفاع عن مرماه ليخسر البلوجرانا اللقب بالهزيمة بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة أيضًا شجارًا بين بيرند شوستر والمدرب تيري فينابلز بعد استبدال اللاعب الألماني أثناء اللقاء ليقرر مغادرة الملعب وعدم الاستمرار للنهاية.

جدير بالذكر أنّ آخر فوز لبرشلونة بدوري أبطال أوروبا كان في 2014-2015 تحت قيادة لويس إنريكي.