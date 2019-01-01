لاعب موناكو يكشف أسباب رفضه الانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس

مسيرة حافلة من الإصابات لمهاجم فريق الإمارة

كشف ستيفان يوفيتيتش، مهاجم موناكو، عن الأسباب وراء رفضه الانتقال في الماضي إلى صفوف ريال مدريد ويوفنتوس وتفضيله مانشستر سيتي.

اللاعب المونتينيجري بزغ نجمه مع فيورنتينا في 2008، وانتقل في 2013 إلى مانشستر سيتي، ثم عاد لإيطاليا من بوابة إنتر، ورحل بعدها لموناكو.

وقال يوفيتيتش مع "لاجازيتا": "الفترة في فلورنسا كانت خاصة لأنها مدينة رائعة وجمهور مميز، ذهبت لمانشستر سيتي في 2013 من أجل الطموح".

وأكمل: "يوفنتوس أرادني، ولكن كان الأمر ليكون خيانة لجمهور الفيولا لو ذهبت، أردت الانتصار، البريميرليج هي الأصعب، الفوز بها هي والكأس ذكريات لا تنسى".

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واستمر "يويو": "ارتكبت خطأ برفض ريال مدريد في 2009، لم أكن جاهزاً بعد، لو عاد بي الزمن، لا أعرف".

وعن فترته في إنتر: "مانشيني كان يغير الخطة كثيراً ويغيرني ويتركني خارج الفريق، وأوقات كنت لا أستحق، ولكن أملك ذكريات رائعة عن تلك الفترة".

وختم: "عقدي مع موناكو حتى 2021، أحترم النادي وأريد تقديم كل ما أملك، ولكن إيطاليا بيتي الثاني وسأكون سعيداً بالعودة".

وعانى يوفيتيتش طوال مشواره من تعدد الإصابات التي أثرت على مستواه وأبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.