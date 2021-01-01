يوفيتش يوضح موقفه من العودة لريال مدريد

لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد يوضح موقفه من العودة لصفوف النادي الملكي.

أكد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد المعار من صفوف الملكي لآينتراخت فرانكفورت على تركيزه الكامل في الوقت الحالي مع ناديه الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، والتي أكد خلالها على شعوره بالراحة في صفوف آينتراخت فرانكفورت.

وقال يوفيتش: "سأفكر في المستقبل عندما ينتهي الموسم الجاري، لكن في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في آينتراخت فرانكفورت".

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وأضاف: "أنا أعمل بكل ما لدي حتى ألعب المباريات المقبلة، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث".

وأكمل: "العودة لهنا كانت ناجحة بالنسبة لي، هناك الكثير من الأمور التي تناسبني هنا، لكن أهم شيء هو نجاح الفريق".

وأردف: "لو كان الفريق يعمل بشكل جيد هذا الأمر يكون إيجابيًا بالنسبة لي، وكل انتصار هو خطوة للأمام، ودوري هو مساعدتهم".

جدير بالذكر أن إعارة يوفيتش في صفوف آينتراخت فرانكفورت تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وشارك اللاعب معهم في ثمانية لقاءات بالدوري الألماني وسجل ثلاثة أهداف حتى الآن.