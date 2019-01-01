يوفيتش يكتفي برد ساخر على شائعات رحيله عن ريال مدريد

ويكشف عن طبيعة علاقته بمدربه زيدان

قلل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، من أهمية الشائعات والأنباء المتداولة منذ قرابة الأسبوع، عن خروجه من حسابات زين الدين زيدان، بحجة أنه لم يُعبر عن نفسه بالشكل المطلوب في فترة التحضير للموسم الجديد.

وادعت بعض الصحف الصربية المحلية، أن المدرب الفرنسي طلب من الرئيس فلورنتينو بيريز، إرسال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا لأحد أندية الليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم، ليكتسب الخبرة اللازمة التي تؤهله لمنافسة كريم بنزيمة على مكان في تشكيلة اللوس بلانكوس الأساسية في المستقبل.

وردًا على هذه الشائعات، قال القادم من آينراخت فرانكفورت هذا الصيف "أعرف أن زيدان يؤمن بقدراتي، ووضعه معي لم يتغير منذ أن بدأنا العمل معًا".

وأضاف "أتعلم منه يومًا بعد يوم، وأنا سعيد جدًا بالعمل معه لأنه كلاعب ومدرب من علامات كرة القدم، وما يُكتب في وسائل الإعلام عني يجعلني أضحك، هم سيتحدثون كثيرًا عن قصص لها علاقة برحيلي عن الريال، لكني اعتدت على مثل هذه الأمور منذ بداية مسيرتي".

"أنا لا أحب تقنية الفيديو، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين" 🗨️



محمد صلاح 🎙️ pic.twitter.com/k1nMnIoTnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "أنا على أتم الاستعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل الفريق، ولا أتوقع مشاركتي في كل المباريات، مع ذلك أبذل قصارى جهدي في التدريبات لأنني أسعى للوصول لهدفي، بالطبع سعيد بالطريقة التي استقبلني بها النادي، وكنت أتمنى لو يحالفني التوفيق لأسجل في البداية، لكني لست على عجلة من أمري، وأعرف أن فرصتي ستأتي".