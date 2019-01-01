يوفيتش: أنا سعيد في ريال مدريد

أكد لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، على سعادته مع النادي الإسباني رغم ندرة مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه الصيف الماضي.

النادي الملكي ضم المهاجم الصربي من إينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الماضية بعدما دفع 60 مليون يورو.

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وقال يوفيتش مع "جلوريا": "زيدان قال لي إنه يثق في إمكانياتي، وأنه سعيد بتواجدي مع الفريق، وكم الجهد الذي بذله لضمي".

وأضاف: "أنا سعيد في ريال مدريد وأتمنى أن أحصل على المزيد من الدقائق، ليس سهلاً على أي لاعب شاب التواجد هنا، فما بالك باللعب".

وأكمل الصربي: "أثق في قدراتي وأعرف أنني حتماً سأحصل على فرصة أكبر للمشاركة، تحتاج للعمل والحظ".

وختم: "يجب أن تكون صادقاً مع نفسك، وشاكراً لكل من زاملت من لاعبين وأجهزة فنية عملت معك".

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وشارك يوفيتش فقط في 11 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات، مسجلاً هدفاً وحيداً كان بمسابقة الدوري الإسباني.