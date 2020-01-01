لماذا رفض برشلونة ضم نجم ريال مدريد؟

اللاعب كان تحت المنظار الكتالوني لفترة طويلة

أوضحت تقارير في الإعلام الإسباني الأسباب وراء تراجع برشلونة الصيف الماضي عن التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش رغم وضعه تحت المراقبة لعدة أشهر.

المهاجم الصربي انتقل إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي من إينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، ولكن حتى الآن قدم موسماً سلبياً عانى فيه من ضعف التهديف.

وذكرت "موندو" أن برشلونة كان من أشد المعجبين بيوفيتش، وأرسل عدداً من كشافيه لمتابعته في مباريات فرانكفورت، وعلى رأسهم بيب سيجورا، المدير العام للنادي الكتالوني.

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وأضافت الصحيفة أن أرقام وإحصائيات يوفيتش أتت كلها جاذبة للانتباه، ولكن خصائص اللاعب كانت العائق وراء انضمامه لبرشلونة، إذ صنفته التقارير على أنه مهاجم كلاسيكي.

واستمرت الصحيفة في سرد الأسباب بأن أسلوب لعب الصربي لا يتلائم مع ذلك الخاص بالنادي الكتالوني، ورغم جودته كمهاجم، ولكن ليس ما يبحث عنه مسؤولي الفريق.

الثلاثي سيجورا، إريك أبيدال، ورامون بلانيس تواجدوا في مدرجات "سان سيرو" الموسم الماضي لمتابعة اللاعب في لقاء ناديه أمام إنتر بالدوري الأوروبي، ورغم تسجيله هدف الفوز، ولكن بحسب الصحيفة فتلك المباراة كانت الفيصل في قرار عدم ضمه.

سبب آخر عرضته الصحيفة هو أن الثلاثي اجتمع مع وكيل اللاعب وعرف بمفاوضات ريال مدريد، ومع قيمته المرتفعة التي طالب بها ناديه الألماني، قرر برشلونة الانسحاب من الصفقة.

ويعاني اللاعب في الوقت الراهن من الإصابة بكسر في القدم، والذي سيبعده على الأقل لمدة شهرين قادمين عن الملاعب، ولذا يبدو مستبعداً ظهوره مجدداً مع الفريق هذا الموسم.