يوفيتش: بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم ولم أهتم بالعروض الأخرى

تعرف على تصريحات يوفيتش في مؤتمر تقديمه لاعبًا لريال مدريد

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أكد لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، أنّ كريم بنزيما بين أفضل المهاجمين في العالم نافيًا معرفته للعروض المقدمة من فرق أخرى.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة في جلب يوفيتش من فرانكفورت قبل فشل الصفقة وانضمام اللاعب للملكي.

وقال يوفيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم، يمكننا اللعب سويًا في تشكيل واحد والقرار في الأخير يعود للمدرب".

وتابع: "المنافسة سوف تكون صعبة ولن أضمن اللعب أساسيًا سوى بعد مجهود كبير وإثبات لإمكانياتي مع الفريق وسوف أحاول استغلال كل فرصة وأقدم أفضل ما لديّ".

المهاجم الصربي أشار إلى رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا وقيادة ريال مدريد للعودة للمنافسة بعد موسم سيء مؤكدًا أنّ الملكي لا يعرف الاستسلام.

لوكا يوفيتش يتحدث عن كريم بنزيما ⚪️ pic.twitter.com/o4wS3HETTZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وأردف: "كنت قلقًا من دخول ملعب "سانتياجو برنابيو" ولكني بعد اليوم وجدت الأمر رائعًا، سعيد لأنني سأتشارك غرفة الملابس مع إيدين هازارد".

واختتم: "لا أعرف أي شيء عن العروض الأخرى، فهذه الأمور يتولاها وكيل أعمالي وحينما أخبرني برغبة ريال مدريد وافقت على التو"

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو خلال الصيف الجاري.