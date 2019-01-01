يوفيتش أم فيليكس؟ كشافو فرق أوروبا يحضرون مباراة بنفيكا وفرانكفورت

تعرف على قائمة الفرق التي حضرت مباراة بنفيكا وفرانكفورت لخطف مواهب من الفريقين

حضر عدد من كشافين الأندية الأوروبية المختلفة مباراة بنفيكا وفرانكفورت لمتابعة جواو فيليكس من النسور ولوكا يوفيتش مهاجم الفريق الألماني.

فيليكس سجل هاتريك في المباراة بينما أحرز يوفيتش هدفًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن عددًا من الكشافين تواجدوا في اللقاء من بينهم لأندية برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وإنتر الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أنّ يوفيتش محل اهتمام من نادي برشلونة كما أنّ بايرن ميونخ يرغب في التوقيع معه إلا أنّ مانشستر سيتي قد يكون هناك لمتابعة فيليكس.

📢 بنفيكا تفوق على فرانكفورت وفياريال سقط بالثلاثة أمام الجار فالنسيا



🇵🇹 بينفيكا 4-2 فرانكفورت 🇩🇪

🇪🇸 فياريال 1-3 فالنسيا 🇪🇸#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/RCUNc0gEGd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وبحسب تقارير صحفية فإن الكشافين من توتنهام وأرسنال وتشيلسي وبوردو وديبورتيفو لاكورنيا وبلد الوليد وغيرها من الفرق حضروا المباراة.

والد يوفيتش نفى إمكانية انضمام اللاعب إلى برشلونة كما أنّ بايرن ميونخ ابتعد عن سباق ضمه.