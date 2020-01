يوفنتوس ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية أمام روما

حقق فريق يوفنتوس فوزًا مهمًا على مضيفه روما، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأوليمبيكو" بقمة مواجهات الجولة التاسعة عشر، من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي يوفنتوس كل من ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة، وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 10، فيما أحرز دييجو بيروتي هدف روما الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وانفرد اليوفي بصدارة الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليفض شراكته مع إنتر ميلان خلال الأسابيع الماضية، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وأعلن يوفنتوس عن نواياه مبكرًا بهدف سجله مدافعه التركي ميريح ديميرال، الذي ترجم عرضية باولو ديبالا المتقنة في شباك رومت بالدقيقة الثالثة.

وأصبح ديميرال، أول تركي يسجل بقميص السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

1 - Merih #Demiral is the first Turkish player 🇹🇷 to score a goal for in . New. #RomaJuve

ولم تدم سعادة ديميرال كثيرًا حيث خرج مصابًا في الدقيقة 19، ليحل الهولندي ماتياس دي ليخت محله.

وشعر ديميرال، بانزعاج في الركبة بعد كرة هوائية شارك فيهاـ ليفضل ماوريسيو ساري، استبداله حتى لا تتفاقم إصابته.

وأضاف كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 10، من ركلة جزاء تسبب فيها ديبالا.

وسجل رونالدو، أمام كل الفرق التي لعب ضدها في الدوري الإيطالي باستثناء كييفو.

كما أصبح رونالدو ثاني لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل 14 هدفًا على الأقل بعد مرور 19 جولة بالدوري الإيطالي، في موسمين متتاليين بعد جون هانسن.

14 - #Juventus players able to score at least 14 goals in the first 19 Serie A match-days of at least 2 different campaigns:



1) John Hansen - 1950/51, 1951/52 & 1952/53.

2) Cristiano #Ronaldo - 2018/19 & 2019/20.



Legends.#RomaJuve pic.twitter.com/tCle7QTgtL