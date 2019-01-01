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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس ينفرد برقم قياسي جديد في طريقه نحو السكوديتو الثامن على التوالي

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البيانكونيري يحطم الأرقام القياسية تلو الآخر في الدوري الإيطالي بعد الفوز على نابولي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على مضيفه نابولي في الجولة السادسة والعشرين من الكالتشيو بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سان باولو.

واقترب البيانكونيري في التتويج بالسكوديتو للعام الثامن على التوالي بعد أن اتسع الفارق بينه وبين نابولي صاحب وصافة جدول ترتيب فرق الكالتشيو إلى ست عشرة نقطة.

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بالفوز على فريق الجنوب الإيطالي حقق فريق السيدة العجوز رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ الدوري الإيطالي بعدم الهزيمة في ست وعشرين مباراة متتالية خارج ملعبه.

وسيكون هذا اللقب هو الخامس والثلاثين ليوفنتوس في الدوري في حال الفوز به.

في حال الفوز بالدوري أيضًا سيكون هذا هو اللقب السابع والستين في مختلف المسابقات.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد تسعة عشر هدفًا بالشراكة مع لاعب سامبدوريا فابيو كوالياريلا.

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