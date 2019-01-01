يوفنتوس ينضم للراغبين في ضم دي ليخت

بعد برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.. يوفنتوس يرغب في ضم نجم أياكس دي ليخت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس أصبح مهتمًا بالتعاقد مع المدافع الدولي الهولندي الصاعد ماتياس دي ليخت.

وكان دي ليخت قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى والتي جاء على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه لقلب دفاع، دخل يوفنتوس على الخط ضمن المتفاوضين مع إدارة أياكس أمستردام من أجل ضم المدافع الدولي الهولندي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وحسب صحيفة توتو سبورت فإن يوفنتوس مستعد لتقديم 55 مليون يورو من أجل ضم دي ليخت في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد رحيل المهدي بن عطية، أصبح يوفنتوس يمتلك عددًا من متجاوزي الثلاثين في دفاعه، ما جعله في حاجة من أجل التجديد في بعض العناصر.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد استغنى عن خدمات بن عطية و كالدارا خلال موسمي الانتقالات الصيفية والشتوية الأخيرين.