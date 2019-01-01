يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ندومبيلي

سعره يصل إلى 80 مليون يورو الصيف القادم

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي، لسباق التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي الصيف القادم.

صاحب الـ22 عاماً يعتبر هدف رئيسي للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد تألقه اللافت مع ليون هذا الموسم.

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مانشستر يونايتد وسيتي، جنباً إلى جنب مع باريس سان جيرمان وليفربول يريدون ندومبيلي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت اهتمام يوفنتوس أيضاً بالحصول على خدماته.

ويرجع ذلك لرغبة النادي الإيطالي في تدعيم وسط الفريق، نظراً لتقدم الثنائي بلايس ماتويدي وسامي خضيرة في السن.

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التعاقد مع ندومبيلي لا يبدو سهلاً لعدة أسباب، أولها المنافسة الشرسة بين كبار أوروبا على ضمه.

وثانيها سعر اللاعب الذي سيصل إلى 80 مليون يورو، وفقاً لما أكدت جون ميشيل أولاس رئيس ليون أكثر من مرة.