يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم بوجبا

الشكوك تتواصل حول مستقبل الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، الدخول في صراع التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بالميركاتو الصيفي المقبل.

مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد لا يبدو واضحاً في الوقت الحالي، نظراً لحالة عدم الاستقرار التي يمر بها اللاعب.

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بعض التقارير الإسبانية، أكدت اهتمام المدرب زين الدين زيدان بجلب مواطنه إلى ريال مدريد.

والآن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تؤكد رغبة يوفنتوس في عودة بوجبا لصفوفه مرة أخرى، في ظل طموح النادي للتويج على المستوى الأوروبي.

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بوجبا سبق وأن لعب وتألق مع يوفنتوس عندما انتقل له قادماً من يونايتد في 2012، قبل العودة للشياطين الحمر مرة أخرى في 2016.

علاقة الفرنسي بالمدرب الحالي أولي جونار سولشار كانت جيدة، قبل أن تتراجع بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

يذكر أن بوجبا نجح في تسجيل 16 هدف وصناعة 11 آخرين في 43 مباراة مع يونايتد هذا الموسم.